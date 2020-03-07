Сколько потеряет Япония в случае отмены Олимпиады

Аналитики заявили, что государство может лишиться около 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов). При расчете эксперты учитывали возможную прибыль Токио, поскольку Олимпиада создает турпоток и спрос на товары и услуги примерной стоимостью в 670 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).





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Отмечается, что в случае отмены Олимпийских игр 2020 года ВВП Японии может сократиться на 1,4 процента за год.





Ранее ВОЗ провела телефонную конференцию со спортивными федерациями, в ходе которой обсуждался вопрос проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в условиях распространения коронавируса. По ходу конференции прозвучало предложение провести соревнования в Японии без зрителей.







