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Сколько потеряет Япония в случае отмены Олимпиады
Источник материала: Партизан
Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса,
Аналитики заявили, что государство может лишиться около 7,8 триллиона иен (74,3 миллиарда долларов). При расчете эксперты учитывали возможную прибыль Токио, поскольку Олимпиада создает турпоток и спрос на товары и услуги примерной стоимостью в 670 миллиардов иен (6,5 миллиарда долларов).
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Отмечается, что в случае отмены Олимпийских игр 2020 года ВВП Японии может сократиться на 1,4 процента за год.
Ранее ВОЗ провела телефонную конференцию со спортивными федерациями, в ходе которой обсуждался вопрос проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио в условиях распространения коронавируса. По ходу конференции прозвучало предложение провести соревнования в Японии без зрителей.
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Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со...
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