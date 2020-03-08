В эфир запустили программу про Лукашенко – и она как про Путина. Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.

Пожалуй, главная из смешных новостей на этой неделе – памятник спасателю в центре Любани (Минская область), вырезанный из пеноблоков. Почему главная? Эта скульптура добилась внимания к себе многих беларуских и даже российских СМИ. Чего только не говорили о выражении лиц спасателя и спасенной! Мол, фигура мужчины – и Дарт Вейдер, и кукла террориста-смертника Ахмеда, и просто суровый беларус. А девочка – «приунывшая бабушка». «Если этот памятник переживет человечество, то раскопавшие его скажут: «Так им и надо было, с таким-то фейсом...» – написал один из пользователей «Пикабу».





Полк «Табакерок» редеет: смотрите, как два несчастных табачных ларька увозят в голубую даль:

ОНТ запустил программу «Двое из дворца», где журналистки Анна Пыж и Наталья Стельмах стараются как можно подробнее передать, чем всю неделю обременял себя Александр Лукашенко. В соцсетях же телеканал упрекнули в копипасте с россйиского проекта «Москва. Кремль. Путин», который делает телеканал «Россия 1». А девушек сочли излишне восторженными в передаче жизни президента («подхалимаж», если дословно). Ну и мем:

И еще про телевидение! Соцсети обрисовали портрет типичного зритиля новостей БТ (ваше мнение может не совпадать с этим мемом, и это тоже нормально):

Кажется, в Беларуси есть машина времени – с ее помощью наша продукция попадает в Чехословакию, прекратившую существовать в 1993 году.

Студия Артемия Лебедева готова сделать дизайн для нового герба Беларуси, если ей заплатят (деньги собираются ). Лучший паблик-мемодел «Чай з малинавым варэннем» подказал ей, в каком направлении креативить:

Этюд «самокритика»:

Помните блестящую песню «Я из деревни» 2012 года? Ну, ту самую, которую пела 13-летняя пионерка из поселка Октябрьский? В ней еще остался порох:

Ах, да! Сегодня же восьмое марта. Даже если для вас гедерные праздники, как и для нашей редакции, – никакое не событие, поздравления к ним все еще делают. Вот как поступать не стоит:

А вот как нужно (просто напоминаем):