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В эфир запустили программу про Лукашенко – и она как про Путина. Самое смешное в байнете за неделю
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Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.
Пожалуй, главная из смешных новостей на этой неделе – памятник спасателю в центре Любани (Минская область), вырезанный из пеноблоков. Почему главная? Эта скульптура добилась внимания к себе многих беларуских и даже российских СМИ. Чего только не
Полк «Табакерок» редеет: смотрите, как два несчастных табачных ларька увозят в голубую даль:
ОНТ запустил программу «Двое из дворца», где журналистки Анна Пыж и Наталья Стельмах стараются как можно подробнее передать, чем всю неделю обременял себя Александр Лукашенко. В соцсетях же телеканал
И еще про телевидение! Соцсети
Кажется, в Беларуси есть машина времени – с ее помощью наша продукция попадает в Чехословакию, прекратившую существовать в 1993 году.
Студия Артемия Лебедева готова сделать дизайн для нового герба Беларуси, если ей заплатят (деньги
Этюд «самокритика»:
Помните блестящую песню «Я из деревни» 2012 года? Ну, ту самую, которую пела 13-летняя пионерка из поселка Октябрьский? В ней еще остался порох:
Ах, да! Сегодня же восьмое марта. Даже если для вас гедерные праздники, как и для нашей редакции, – никакое не событие, поздравления к ним все еще делают. Вот как поступать не стоит:
А вот как нужно (просто напоминаем):
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы. Пожалуй,...
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