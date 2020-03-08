Легендарные «Вопли Видоплясова» зажгли в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

6 марта в Волковыске впервые выступила легендарная украинская группа «Вопли Видоплясова».

Коллектив основан в далеком 1986-м. Но ее бессменный лидер Олег Скрипка даст фору многим молодым артистам. Концерты украинцев - зажигательная смесь гранжа, панка, хард-рока и народных песен. И все это звучит очень органично, поскольку Скрипка и певец, да еще на гитаре, баяне и трубе игрец.

В Волковыске музыкантам удалось собрать всего половину зала молодежного центра. Но публика принимала их так, что жару хватило бы на Дворец спорта.

С самого начала концерта в зале установилась дружеская атмосфера веселья и рок-н-ролла. Да такая, что народную песню «Несе Галя воду» самые шустрые подпевали уже в микрофон на сцене.

А под занавес Олег Скрипка вытянул на сцену зрителей, после чего граница между сценой и залом стерлась окончательно.

Самые преданные поклонники группы после концерта буквально вломились в гримерку артистов, чтобы высказать слова благодарности и сделать селфи.

На следующий день музыканту выступали в Слониме, затем их ждут Минск и Молодечно.

Предлагаем небольшой фотоотчет с концерта от Игоря Варчика .











































































