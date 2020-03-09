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7 марта в СШ №18 г. Бреста открыли новое арт-пространство

09.03.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для детей. Уже 4 года в школе работает творческая студия «MY Art». За столь короткое время педагог Юлия Михайловна Макаревич объединила детей и родителей в совместных занятиях рисованием. Гуашью и акварелью.

7 марта в СШ №18 г. Бреста открыли новое арт-пространство

Кисточками, карандашами, пальцами и надувными шариками. По академическим канонам или по их творческом переосмыслении. Часто бывает, что настоящее искусство рождается на стыке правил и их отрицания. И этому тоже нужно учить. Или просто позволять детям творить. На занятиях у Юлии Михайловны ученики учат правила, а потом экспериментируют с техниками, материалами, жанрами. Так рождаются картины, которые завоевали множество наград районного, городского и областного уровня.

7 марта в СШ №18 г. Бреста открыли новое арт-пространство

Руководство школы поддержало инициативу педагога и родителей по созданию полноценного арт-пространства. Оборудовали штанги для подвеса картин, закупили рамы.

В перспективе – оборудование для подсветки, для размещения декоративных объемных работ, обмен выставками с творческими студиями других учебных заведений города, запуск районного и городского конкурса работ в модной технике монотипии. Такие направления деятельности первого школьного арт-пространства для детей.

Выставка-открытие «Твори и удивляй» знакомит с учащимися СШ №18, 6 – 14-ти летними авторами, обладающими живым и непосредственным восприятием. Этюды и формальные композиции. Точки, линии, формы. Эмоциональные персонажи красочного детского мира.

 
 
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  Для детей. Уже 4 года в школе работает творческая студия «MY Art». За столь короткое время педагог Юлия Михайловна Макаревич объединила детей и родителей в...
 
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