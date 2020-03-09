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Не пронесло... В Беларуси еще трое заразившихся коронавирусом
Источник материала: Партизан
В Беларуси получено еще три положительных результата теста на коронавирус.
фото носит иллюстративный характер
По словам министра здравоохранения Владимира Караника, сейчас проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.
Вместе с тем министр Караник на пресс-конференции в Минске заявил, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая.
Напомним, первый в стране пациент - студент из Ирана - на сегодня уже выздоровел, его состояние удовлетворительное, у пациентов в Витебске также признаков инфекционного процесса нет, заявил Караник.
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В Беларуси получено еще три положительных результата теста на коронавирус.
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