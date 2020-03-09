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Не пронесло... В Беларуси еще трое заразившихся коронавирусом

09.03.2020 11:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси получено еще три положительных результата теста на коронавирус.

Не пронесло... В Беларуси еще трое заразившихся коронавирусом
фото носит иллюстративный характер
По словам министра здравоохранения Владимира Караника, сейчас проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.

Вместе с тем министр Караник на пресс-конференции в Минске заявил, что ситуация с коронавирусом в стране контролируемая.

Напомним, первый в стране пациент - студент из Ирана - на сегодня уже выздоровел, его состояние удовлетворительное, у пациентов в Витебске также признаков инфекционного процесса нет, заявил Караник.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Беларуси получено еще три положительных результата теста на коронавирус.
 
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