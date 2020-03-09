Президент рассмотрит проект указа о стимулировании использования электромобилей

Источник материала: Виртуальный Брест

Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей. Этот вопрос рассматривается на совещании главы государства с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.





По мнению главы государства, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом, отметил Президент. "Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", - заявил он.

Многие государства уже развивают это перспективное направление. "Страны, такие как мы, экспортно ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. А нам и сам бог велел. Мы завтра-послезавтра вводим два блока атомной электростанции, - сказал Президент. - Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам".

Александр Лукашенко отметил, что даже на личном примере уже демонстрировал возможности электромобиля. "Не для того, чтобы показаться в автомобиле или показать новый автомобиль. Нет, я подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться", - пояснил он. Глава государства также напомнил о поручении Национальной академии наук по созданию отечественного электромобиля.

Президент обратил внимание, что на совещании необходимо еще раз обсудить, насколько эффективны предлагаемые меры стимулирования использования электротранспорта. "Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, - сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге, - сказал Александр Лукашенко. - Отвечают ли инициативы, которые внесены, этой задаче?"

Среди других документов, вынесенных на рассмотрение главы государства, - проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием тракторов и другой техники, о депозитной системе обращения потребительской упаковки. В числе обсуждаемых тем совершенствование нотариального обслуживания, изменение норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.