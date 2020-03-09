ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владельцы электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы

09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Владельцы, а в будущем и производители электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы. Они предусмотрены проектом указа о стимулировании использования этого вида транспорта. Основные положения документа обсуждались сегодня на совещании главы государства с руководством Совета Министров, сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Владельцы электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы

"Мировая практика показывает, что все государства, которые наиболее продвинулись в этой области, тем или иным образом стимулируют приобретение электротранспорта. В первую очередь в части снижения налогов (НДС, инвестиционные вычеты и прочее) и внедрения косвенных стимулов, например, освобождение от налога на участие в дорожном движении, бесплатные парковочные места, использование выделенной для городского транспорта полосы на дороге и другие инициативы. В принципе, президент их все поддержал. В ближайшее время документ будет доработан, и он станет хорошим стимулом для развития этой сферы", - сказал первый вице-премьер.

В настоящее время в отношении электромобилей в Евразийском экономическом союзе установлена единая ставка таможенной пошлины в 15%, налог на добавленную стоимость при ввозе физлицами таких авто для личного пользования - 20%. В готовящемся проекте указа эти ставки будут сведены к нулю.

На совещании также подробно анализировалось, как сработал принятый в июле 2018 года указ о стимулировании использования электромобилей. Документ содержал меры, направленные в частности на создание зарядной и сервисной инфраструктуры. "Было отмечено, что есть результат в части развития инфраструктуры. Уже появились 250 заправок, которые позволяют подзаряжаться электромобилям на расстояние до 100 км. С учетом введения в этом году еще 150 таких заправочных пунктов мы в первичном приближении на минимальном уровне эту инфраструктуру обеспечиваем", - отметил первый вице-премьер.

По мнению главы государства, развитие электротранспорта в стране пока не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом. "Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, - сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге", - сказал Александр Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Владельцы, а в будущем и производители электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы. Они предусмотрены проектом указа о стимулировании...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Град», «Ураган», «Смерч», «Полонез». Прообразом современных реактивных систем залпового огня стала «катюша»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика