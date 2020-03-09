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"Белнефтехим" оценивает ситуацию на рынке нефти для принятия решений о закупках

09.03.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Концерн "Белнефтехим" оценивает ситуацию с ценами на рынке нефти для принятия дальнейших решений о закупках, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Белнефтехим" оценивает ситуацию на рынке нефти для принятия решений о закупках

"Ситуация на нефтяном рынке в понедельник изменилась. Но мы эти обстоятельства не форсируем, а изучаем. Ключевой станет реакция основных игроков. Саудовская Аравия готова снижать цены, остальные игроки нефтяного рынка тоже могут среагировать. Исходя из этого можно будет уже определяться (по закупкам нефти. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Александр Тищенко.

По его словам, возможности для покупки нефти для белорусских НПЗ сейчас есть, но надо учесть реакцию игроков нефтяного рынка и сопоставить разные предложения.

Как сообщалось, мировые цены на нефть резко снизились после того, как страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

 
 
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  Концерн "Белнефтехим" оценивает ситуацию с ценами на рынке нефти для принятия дальнейших решений о закупках, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь...
 
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