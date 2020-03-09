О правах работников, надзоре за техникой и вторсырье - Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина

Источник материала: Ивьевский край

Экономическая система должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей

Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.





Президент решил обсудить с членами правительства и другими участниками совещания пакет проектов нормативных актов. По его словам, документы затрагивают широкий спектр вопросов и пронизывают важные сферы жизни общества. "Поэтому до их подписания появилась необходимость уточнить, достаточно ли обоснованы эти предложения. Нужны ли они вообще? Есть ли у всех заинтересованных согласованность в их дальнейшей реализации? Просчитаны ли разработчиками все последствия?" - спросил глава государства.

Александр Лукашенко коснулся вопросов, нерешенность которых люди в первую очередь ощущают на себе. "Это касается гарантий прав работников на финансово несостоятельных предприятиях. Вопрос, что называется с бородой. Никаких компромиссов, конечно, быть не может, и вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Никакого популизма здесь нет", - заявил Президент.





Глава государства обозначил еще одну проблему, с решением которой в стране откровенно запаздывают, и это сдерживает развитие общества. "Речь идет о создании стимулов и инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров", - пояснил он.

Правительство, например, видит решение во внедрении депозитной системы обращения потребительской тары из-под воды и напитков. "Когда-то я повторил свое требование ко всем, прежде всего вертикали исполнительной власти: с отходами надо научиться работать, начиная от боя стекла, полиэтилена и другими", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он привел в пример Швейцарию, где очень многие товары производятся из вторсырья. "А нам что мешает? Мы что в компактной стране - это же не Россия - не можем собрать отходы и переработать? Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже, а тут готовое стекло переплавил и опять получил бутылку, - заметил он. - Нет, мы ждем, как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами - взять не можем".

По словам Президента, правительство предлагает только в 2022 году сделать то, что апробировано еще в Советском Союзе. "И все эксперты, в том числе Администрация Президента, дали положительное заключение. Удивительно", - возмутился глава государства.





Кроме того, Александр Лукашенко предложил рассмотреть несколько предложений, которые "обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сфер и законность в них". Например, совершенствование системы государственного надзора за техническим состоянием тракторов, прицепов, самоходных машин и оборудования. "Мои требования к вопросам обеспечения безопасности жизни людей, сохранности техники вы все знаете. Бесхозяйственное отношение к технологическому оборудованию, особенно приобретенному с поддержкой государства, недопустимо. Но, главное, исправная техника - залог безопасности людей", - подчеркнул Президент.

Он назвал преступлением, когда дорогую технику, отработавшую в хозяйстве два года, бросают под забор, как металлолом. "С этим надо бороться. И не надо тут рыночных каких-то рассуждений. Там, где рынок сработал, у частника, его проверять не надо. Надо контролировать техническое состояние на дорогах в плане безопасности. Не надо идти и смотреть на хранение, как он там поставил технику, как ухаживает за ней: это его личная собственность, он знает, как с ней обращаться, - сказал глава государства. - Но сколько у нас таких хозяев? Наверное, меньше процента. А остальные будут ходить с протянутой рукой и просить: дайте денег, чтобы купить трактор, потому что посеять нечем. А это упирается в продовольственную безопасность нашего государства и огромные объемы экспорта. Вот и делайте выводы, надо это контролировать ли нет".

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что создавать новые структуры с сотнями новых чиновников, чтобы "ударить по бесхозяйственности", не стоит. "Лучше не вносите такие предложения, - предупредил он. - У нас достаточно контролеров на местах, начиная от председателя райисполкома и заканчивая начальником милиции. Я уже не говорю о тех, кто непосредственно должен этим заниматься: руководители и специалисты конкретных хозяйств".

Президенту представлены также проекты правовых актов, направленные на совершенствование нотариального обслуживания населения. Глава государства поинтересовался мнением разработчика документов, которым выступило Министерство юстиции, и Верховного суда, какие дополнительные действия предлагается предпринять для повышения эффективности работы нотариусов. "Регулирование сфер, в которых государство взаимодействует с гражданином, должно происходить максимально осторожно, - обратил он внимание. - Чего еще не хватает? Надо ли нам эти нововведения или, может быть, еще не изжила себя действующая система работы?"





Среди документов, которые вынесены на рассмотрение главы государства, - проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием тракторов и другой техники, о депозитной системе обращения потребительской упаковки и стимулировании использования электромобилей. В числе обсуждаемых тем также изменение норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.

Как пояснил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, разработанный указ о дополнительном стимулировании местных органов власти предполагает премирование руководства и работников городских и исполнительных комитетов за достижение определенных результатов. Документ, по его словам, нацелен на раскрепощение инициативы на местах.

"Думаю, это хорошее предложение - поддержать госслужащих первичного звена, которые, как справедливо говорит Президент, находятся на передовой, от их работы зависит экономический успех развития страны в целом, - сказал первый вице-премьер. - При этом не предлагается ломать сложившуюся систему оплаты труда в госаппарате. Она сегодня успешно функционирует, продолжит спокойно работать и дальше. Вопрос лишь в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать за отдельные хорошие результаты".

Александр Лукашенко: система государства имеет смысл только тогда, когда она во благо людям

Система государства имеет смысл только тогда, когда она во благо людям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета Министров.

"Вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть: никакого популизма здесь нет, как некоторые, опять расчувствовавшись, могут заявлять в телеграмм-каналах, что, мол, вот канун выборов. Я еще раз хочу повторить то, что говорил с первого дня своего президентства: вся система и государство в целом имеют смысл только тогда, если они во благо людям. Все остальное смысла не имеет", - заявил Президент.

Во время совещания на рассмотрение главы государства был вынесен пакет документов. Среди них проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием тракторов и другой техники, о депозитной системе обращения потребительской упаковки и о стимулировании использования электромобилей. В числе обсуждаемых тем совершенствование нотариального обслуживания, изменение норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.

Президенту внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей

Президенту Беларуси Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей. Этот вопрос рассматривается на совещании главы государства с руководством Совета Министров.





По мнению главы государства, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом, отметил Президент. "Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", - заявил он.

Среди других документов, вынесенных на рассмотрение главы государства, - проекты указов о дополнительном стимулировании местных органов власти, о предложениях по совершенствованию процедуры банкротства и защите прав работников, о госнадзоре за техническим состоянием тракторов и другой техники, о депозитной системе обращения потребительской упаковки. В числе обсуждаемых тем совершенствование нотариального обслуживания, изменение норм беспошлинного ввоза товаров физическими лицами.