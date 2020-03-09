Логистика, туризм, IT-технологии. Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Перспективы взаимодействия деловых кругов области и Германии обсудили во время встречи председателя облисполкома Владимира Кравцова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером. Дипломат впервые прибыл на Гродненщину.

Владимир Кравцов отметил значимость Германии как партнера нашей области и высказал заинтересованность в установлении партнерских отношений с регионами этой страны.





— По товарообороту с областью Германия входит в десятку самых крупных внешнеторговых партнеров. Немецкий бизнес серьезный и ответственный. С такими партнерами приятно иметь дело. У нас хорошие перспективы, надеюсь, что встреча послужит укреплению связей между Германией и Гродненщиной, — сказал глава области.

На Гродненщине работают более 20 предприятий с немецким капиталом. ОАО «Гродно Азот» поставляет в Германию полиамид, азотные удобрения. Немецкие технологии будут использоваться при строительстве нового азотного комплекса. Как отмечалось, сферами взаимодействия могут стать также логистика, туризм, IT-технологии.





Манфред Хутерер подчеркнул, что многие немецкие предприятия заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими коллегами:





— Я посетил предприятия с немецким капиталом в СЭЗ «Гродноинвест». Гродненская область как инвестиционная площадка очень интересна немецким предприятиям. Важно, что наши интересы совпадают. Со своей стороны готов оказывать всяческое содействие налаживанию и укреплению контактов между предприятиями двух стран. Нам необходимо сохранить и углубить динамику развития белорусско-немецких отношений, — сказал Манфред Хутерер.







Владимир Кравцов пригласил дипломата принять участие в Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман», которая пройдет в Гродно в сентябре. Манфред Хутерер также приглашен на Республиканский фестиваль национальных культур, который состоится в городе над Неманом в июне.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/