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Логистика, туризм, IT-технологии. Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси

09.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Логистика, туризм, IT-технологии. Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси

Перспективы взаимодействия деловых кругов области и Германии обсудили во время встречи председателя облисполкома Владимира Кравцова с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси Манфредом Хутерером. Дипломат впервые прибыл на Гродненщину.

Владимир Кравцов отметил значимость Германии как партнера нашей области и высказал заинтересованность в установлении партнерских отношений с регионами этой страны.

Логистика, туризм, IT-технологии. Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси

— По товарообороту с областью Германия входит в десятку самых крупных внешнеторговых партнеров. Немецкий бизнес серьезный и ответственный. С такими партнерами приятно иметь дело. У нас хорошие перспективы, надеюсь, что встреча послужит укреплению связей между Германией и Гродненщиной, — сказал глава области.

На Гродненщине работают более 20 предприятий с немецким капиталом. ОАО «Гродно Азот» поставляет в Германию полиамид, азотные удобрения. Немецкие технологии будут использоваться при строительстве нового азотного комплекса. Как отмечалось, сферами взаимодействия могут стать также логистика, туризм, IT-технологии.

Логистика, туризм, IT-технологии. Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси

Манфред Хутерер подчеркнул, что многие немецкие предприятия заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими коллегами:

Логистика, туризм, IT-технологии. Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси

— Я посетил предприятия с немецким капиталом в СЭЗ «Гродноинвест». Гродненская область как инвестиционная площадка очень интересна немецким предприятиям. Важно, что наши интересы совпадают. Со своей стороны готов оказывать всяческое содействие налаживанию и укреплению контактов между предприятиями двух стран. Нам необходимо сохранить и углубить динамику развития белорусско-немецких отношений, — сказал Манфред Хутерер.

Логистика, туризм, IT-технологии. Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси
Логистика, туризм, IT-технологии. Владимир Кравцов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Беларуси

Владимир Кравцов пригласил дипломата принять участие в Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман», которая пройдет в Гродно в сентябре. Манфред Хутерер также приглашен на Республиканский фестиваль национальных культур, который состоится в городе над Неманом в июне.

#еврорегион #новости гродно
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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