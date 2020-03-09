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11 марта отменяются некоторые поезда и на день изменится расписание
09.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с ремонтными работами 11 марта изменится расписание некоторых поездов региональных линий экономкласса и отменяются некоторые поезда.
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В связи с ремонтными работами 11 марта изменится расписание некоторых поездов региональных линий экономкласса и отменяются поезда на участке Осиповичи – Старые...
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