Власти рассказали, кто заплатит меньше за дорожный налог

The Village Беларусь . Пошлину за допуск к участию в дорожном движении – дорожный налог – могут снизить на 20%, но только для юридических лиц. Такое предложение предусмотрено в проекте указа об отвязке дорожного налога от техосмотра, сообщили в эфире канала «Беларусь 1», пишет





Проект указа сейчас рассматривает правительство.





Ранее сообщалось, что дорожный сбор в Беларуси предлагается отвязать от прохождения техосмотра и разрешить платить по частям. Проблемой дорожного сбора в Беларуси занялся еще предыдущий состав правительства, однако вопрос «подвис» на несколько лет. Ранее проект решения был подготовлен, однако от него чиновники отказались по ряду причин.