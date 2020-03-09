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Власти рассказали, кто заплатит меньше за дорожный налог
Источник материала: Партизан
Это смогут себе позволить далеко не все белорусы.
Пошлину за допуск к участию в дорожном движении – дорожный налог – могут снизить на 20%, но только для юридических лиц. Такое предложение предусмотрено в проекте указа об отвязке дорожного налога от техосмотра, сообщили в эфире канала «Беларусь 1», пишет
Проект указа сейчас рассматривает правительство.
Ранее сообщалось, что дорожный сбор в Беларуси предлагается отвязать от прохождения техосмотра и разрешить платить по частям. Проблемой дорожного сбора в Беларуси занялся еще предыдущий состав правительства, однако вопрос «подвис» на несколько лет. Ранее проект решения был подготовлен, однако от него чиновники отказались по ряду причин.
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Это смогут себе позволить далеко не все белорусы.
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