13 марта - акция по бесплатному консультированию населения

Источник материала: Ивьевский край

13 марта нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной ко Дню Конституции Республики Беларусь, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гродненской области. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей смогут все заинтересованные жители Гродненщины и гости нашего региона.

Проведение в рамках правового просвещения населения подобных акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, для нотариального сообщества республики стало уже традиционным. Мероприятия проводятся, прежде всего, с целью обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, повышения уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Планируется, что в 2020 году бесплатные консультации нотариусов граждане смогут получить в ходе республиканских акций, приуроченных ко Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, Дню Матери и Дню Юриста.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by. в разделе «Найти нотариуса».