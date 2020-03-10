ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

13 марта - акция по бесплатному консультированию населения

10.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

13 марта нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной ко Дню Конституции Республики Беларусь, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро Гродненской области.                В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим            в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости               и совершения исполнительных надписей смогут все заинтересованные жители Гродненщины и гости нашего региона.

Проведение в рамках правового просвещения населения подобных акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, для нотариального сообщества республики стало уже традиционным. Мероприятия проводятся, прежде всего, с целью обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, повышения уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Планируется, что в 2020 году бесплатные консультации нотариусов граждане смогут получить в ходе республиканских акций, приуроченных ко Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, Дню Матери и Дню Юриста.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by. в разделе «Найти нотариуса».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 марта нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас больше нет времени»: Италия первой в мире ввела карантин на всю страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика