«У нас больше нет времени»: Италия первой в мире ввела карантин на всю страну

Источник материала: KYKY

На выходных мы рассказывали , что Италия приняла экстренные меры по противостоянию коронавирусной инфекции. Власти закрыли на карантин северные регионы страны, а вместе с ними – 16 миллионов человек, то есть четверть населения Италии. Подходы стали радикальнее: итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил , что действие карантина отныне распространяется на всю страну. До этого перед лицом коронавиурса так не поступало ни одно государство.

Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса (Китай же на третьем): по статистике , с таким диагнозом погибает каждый 20-й пациент. Болезнь, идущая по стране, ко вчерашнему дню убила уже 463 человека (припрост – больше сотни случаев смерти за сутки), а заразились инфекцией свыше девяти тысяч человек (к слову, излечились около 700). Подписав указ о карантине, правительство страны надеется быстрее подавить коронавирусную эпидемию.

«У нас больше нет времени на раздумья, – сказал Джузеппе Конте, анонсируя карантин масштаба всего государства. – Ради блага Италии, ради наших родителей нам стоит немедленно изменить наши привычки. Именно поэтому мы решили, что мы обязаны принять меры, которые коротко характеризуются так – «я останусь дома». С этого момента больше нет «красных» и других зон, есть одна единая Италия – «защищенная зона». Таким образом, вводятся ограничения на передвижение по всей территории полуострова, за исключением мотивированных причин [по работе или семейным причинам]. Будущее страны в наших руках, и эти руки должны быть ответственными».

Так, людям не позволили появляться на публике; все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены. Школы и университеты закрылись вплоть до 3 апреля. Итальянцы же встретили жест властей бунтами. Беспорядки вспыхнули на севере страны в Модене. Там в тюрьме Санта-Анна погибло трое заключенных и еще трое скончались уже после того, как их перевели из этой тюрьмы. Как минимум двое из них умерли от передозировки метадоном, заменителем героина, который они похитили в тюремном лазарете.

В тюрьме Сан-Витторе в Милане заключенные подожгли один из корпусов, а затем выбрались на крышу после того, как правительство ограничило посещение тюрьмы родственниками из-за опасений инфекции. Около 20 человек сбежали во время беспорядков из колонии в городе Фоджа на юге страны, хотя большинство из них удалось поймать. Протесты наблюдались также в тюрьмах Неаполя и Рима.