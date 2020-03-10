|
«У нас больше нет времени»: Италия первой в мире ввела карантин на всю страну
Источник материала: KYKY>
На выходных мы
Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса (Китай же на третьем): по
«У нас больше нет времени на раздумья, – сказал Джузеппе Конте, анонсируя карантин масштаба всего государства. – Ради блага Италии, ради наших родителей нам стоит немедленно изменить наши привычки. Именно поэтому мы решили, что мы обязаны принять меры, которые коротко характеризуются так – «я останусь дома». С этого момента больше нет «красных» и других зон, есть одна единая Италия – «защищенная зона». Таким образом, вводятся ограничения на передвижение по всей территории полуострова, за исключением мотивированных причин [по работе или семейным причинам]. Будущее страны в наших руках, и эти руки должны быть ответственными».
Так, людям не позволили появляться на публике; все спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, приостановлены. Школы и университеты закрылись вплоть до 3 апреля. Итальянцы же встретили жест властей бунтами. Беспорядки
В тюрьме Сан-Витторе в Милане заключенные подожгли один из корпусов, а затем выбрались на крышу после того, как правительство ограничило посещение тюрьмы родственниками из-за опасений инфекции. Около 20 человек сбежали во время беспорядков из колонии в городе Фоджа на юге страны, хотя большинство из них удалось поймать. Протесты наблюдались также в тюрьмах Неаполя и Рима.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выходных мы рассказывали, что Италия приняла экстренные меры по противостоянию коронавирусной инфекции. Власти закрыли на карантин северные регионы страны, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)