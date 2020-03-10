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Строительство новых детских домов семейного типа в Брестской области планируют начать в II квартале

10.03.2020 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в текущем году построят четыре детских дома семейного типа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

Строительство новых детских домов семейного типа в Брестской области планируют начать в II квартале

Новые дома семейного типа появятся в Ленинском районе Бреста (микрорайон Дубровка), Ляховичах, Пружанах и Малоритском районе. На их строительство будет направлено более Br2 млн. Почти половину этой суммы выделят из республиканского бюджета. Также финансирование предусмотрено инвестиционной программой Брестской области. Сейчас объекты находятся в стадии проектирования. Планируется, что их строительство начнется во втором квартале.

В Брестской области насчитывается 54 детских дома семейного типа. Они расположены во всех районах и крупных городах. "В регионе 83,3% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в замещающихся семьях. Тенденция положительная. С развитием семейных форм в интернатные учреждения мы детей практически не направляем. Это целенаправленная государственная политика", - подчеркнула заведующая сектором охраны детства управления по образованию Наталья Фетисова. В области оптимизированы детские дома, они остались только в агрогородках Дивин (Кобринский район) и Бытень (Ивацевичский район).

В юго-западном регионе в домах семейного типа живут более 360 детей. В приемных семьях воспитываются 423 ребенка-сироты или оставшихся без попечения родителей, в опекунских - 1180. Еще 60 мальчиков и девочек в прошлом году обрели новые семьи, которые их усыновили.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Брестской области в текущем году построят четыре детских дома семейного типа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома....
 
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