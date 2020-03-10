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Правительство создало оргкомитет для подготовки к форуму «ТИБО-2020»

10.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство создало оргкомитет для подготовки к форуму «ТИБО-2020»

Организационный комитет для подготовки и проведения XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2020» создан распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 6 марта 2020 года №88р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Оргкомитету под председательством первого заместителя премьер-министра Дмитрия Крутого поручено разработать и утвердить концепцию форума, обеспечить скоординированную работу по подготовке и проведению программы деловых мероприятий, своевременному и качественному формированию экспозиции.

Форум «ТИБО» пройдет с 18 по 22 мая в Минске.

ИКТ-форум «ТИБО» проводится в Беларуси ежегодно и представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в сфере информационных технологий. В выставке «ТИБО-2019» приняли участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 16 стран.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Организационный комитет для подготовки и проведения XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2020» создан распоряжением...
 
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