Чем питаются мировые лидеры? Диетологи сравнили рационы сильных мира сего









Под "микроскопом" оказались рационы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра Испании Педро Санчеса.





Как пишет "Российская газета" со ссылкой на испанское издание El Confidencial, образ жизни политических лидеров, их кулинарные предпочтения, а также занятия спортом могут оказывать влияние на экономику и общественную жизнь, сказаться на питании населения, показателях избыточного веса и даже продолжительности жизни.





Диетологи отмечают, что российский лидер в свои 67 лет находится в завидной форме благодаря интенсивным физическим нагрузкам и продуманному рациону. Начинает Путин свой день по возможности с плавания и занятий в спортзале. На завтрак он выбирает яйца, гречневую кашу с просом и медом, фрукты и сухофрукты, а завершает день кефиром. В своем рационе он отдает предпочтение постному мясу, рыбе жирных и нежирных сортов, а вот алкоголя избегает.









Трамп, несмотря на увлечение фастфудом, к удивлению диетологов, также находится в хорошей для своих 73 лет форме. Его рацион основан на бургерах, жареных крылышках с картошкой фри, пицце, газировке и выпечке. Вместе с малоподвижным образом жизни это привело к тому, что американский президент имеет проблемы с холестерином и легкую форму ожирения. А увлечение газировкой грозит ему диабетом, проблемами со сном и пищеварением, предупреждают эксперты. Так что следовать его примеру специалисты не советуют. Тем более что в США от ожирения и так страдает более трети населения.





Меркель лишь в последние годы включила в свой рацион большое количество фруктов и овощей, а также продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. После перелома тазовой кости в 2014 году она набрала вес, и такая диета позволила довольно быстро сбросить лишние килограммы. Вместе с тем она предпочитает сосиски с соусом и пюре, сырное фондю и пиво, которые содержат много насыщенных жиров и калорий. А вот заканчивает она свой день правильно - легким овощным ужином. При этом ей удается выделить для сна достаточно времени, чтобы организм справился с полученной за день нагрузкой и восстановил силы.









Испанский премьер самый молодой среди выбранных диетологами для исследования политиков. Санчес пьет не больше двух чашек кофе в день, стремится питаться продуктами, не подвергавшими переработке, и занимается спортом как минимум три раза в неделю. Он придерживается средиземноморской диеты, ест много зелени, салатов, мяса и рыбы. Питается он трижды в день, плотно завтракает, чтобы зарядиться энергией, и никогда не пропускает ужин. А в перерывах между основными приемами пищи ест фрукты.



