Лукашенко: предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало

Источник материала: Горецкий вестник

Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.





«Тема разговора, как вам известно, прежняя — поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно», — сказал глава государства.

«Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие — более 6 млн т», — добавил Александр Лукашенко.

«Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть — не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом», — заявил Лукашенко.