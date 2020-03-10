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Лукашенко: предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало

10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.

 

Лукашенко: предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало

 

«Тема разговора, как вам известно, прежняя — поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларуси. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно», — сказал глава государства.

«Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие — более 6 млн т», — добавил Александр Лукашенко.

«Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть — не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом», — заявил Лукашенко.

 

БЕЛТА


 
 
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  Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем...
 
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