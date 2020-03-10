Источник материала: Новости Волковыска

Министерство здравоохранения Беларуси приняло решение ввести во всех больницах и поликлиниках страны масочный режим.

В учреждениях здравоохранения Беларуси вводится масочный режим, а в некоторых больницах приостановили плановую госпитализацию, в связи с повышением уровня заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями, о чем проинформировал глава Минздрава РБ Владимир Караник.

Носить медицинские маски обязали только медработников, пациенты не должны соблюдать это требование.

Министр здравоохранения также сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, а первый пациент, у которого был зарегистрирован этот диагноз, уже выздоровел и на следующей неделе будет выписан.

Стало извесно о трех новых положительных тестах на коронавирус. По словам глава министерства, сейчас эти результаты перопроверяют, чтобы установить точность анализа. Число зараженных в Беларуси в случае подтверждения правильности тестов составит 9 человек.

Как известно, около 109 тыс. человек по всей планете заразились коронавирусом из Китая. Больше всего больных зарегистрировано в КНР, Италии, Южной Корее и Иране.

Министерство здравоохранения рекомендует белорусам, прибывшим недавно из вышеперечисленных стран, провести 14-дневный лечебно-охранительный режим.