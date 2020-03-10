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Бывший охранник Лукашенко Втюрин снова просил закрыть процесс. Суд отказал

10.03.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В своем ходатайстве обвиняемый в получении взятки Андрей Втюрин вновь сослался на возможную выдачу государственных секретов.



Ходатайство о частичном закрытии процесса Андрей Втюрин подал в самом начале процесса. Он мотивировал это тем, что во время его допроса могут быть озвучены некоторые факты, касающиеся деятельности Совета безопасности, обязанностей его руководства, а также другие аспекты, передает Свабода. (перевод: Белорусский партизан)

Ходатайство Втюрина поддержали его адвокаты и 15 других обвиняемых. Против выступил прокурор.

В итоге суд после короткого рассмотрения ходатайства Втюрина на месте постановил в нем отказать. Вместе с тем судья Жуковский отметил, что к вопросу о частичном закрытии заседаний можно будет вернуться позже.

Суд в деле начался 10 марта. На скамье подсудимых - восемь представителей государственных структур и восемь бизнесменов. 

Среди них председатель правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликс Касперович, заместитель руководителя главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Подгорный, директор информационно-вычислительного центра Министерства финансов Юрий Зданевич, исполнительный директор банка «БелВЭБ» Юрий Пономарев, генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов и другие.

Согласно обвинению, у тех, кто получил взятку, изъяли более 1 миллиона 650 тысяч долларов, 62 тысяч евро и около 1 килограмма золота.

Делом Андрея Втюрина занималось Следственное управление КГБ, долгое время о нем не было известно никаких подробностей. Только в начале декабря прошлого года КГБ опубликовал официальное сообщение о завершении расследования, где раскрывались некоторые детали. 


В частности, стало известно, что, кроме Втюрина, фигурантами дела являются еще 15 человек. А бывшего охранника Лукашенко обвиняют во взятке размером 190 тысяч долларов.

Об аресте Андрея Втюрина стало известно 29 апреля 2019 года. Сообщалось, что он может быть задержан через подозрение в получении взятки особо крупного размера. 

До работы в Совете безопасности Андрей Втюрин много лет руководил службой безопасности Лукашенко - с 2007-го по 2014-й. Имеет две медали «За безупречную службу» (2-й и 3-й степеней), а также орден «За службу Родине» 3-й степени.
 
 
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В своем ходатайстве обвиняемый в получении взятки Андрей Втюрин вновь сослался на возможную выдачу государственных секретов.
 
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