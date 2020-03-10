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Мужчина на несколько минут оставил животных без присмотра. Вот, что он увидел, когда вернулся
Источник материала: Tut.by
За животными стоит следить, особенно когда у вас их много. Иногда достаточно отлучиться всего на несколько минут, и что-нибудь обязательно произойдет. Именно это случилось с хозяином дома из Китая, который совсем ненадолго упустил своих зверей из вида. Посмотрите, что он обнаружил, когда вернулся!
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За животными стоит следить!
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