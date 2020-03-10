|
Увековечить память о песняре. В Столбцах появится памятник Якубу Коласу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Памятник Якубу Коласу появится в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он расположится в сквере на Центральной улице.
Сейчас скульпторы работают над эскизом, планируется, что мемориал будет установлен в 2021 году. Стоимость – около 200 тысяч рублей, финансово поучаствовать в создании композиции может любой желающий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Памятник Якубу Коласу появится в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он расположится в сквере на Центральной улице. А вы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)