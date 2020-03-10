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Увековечить память о песняре. В Столбцах появится памятник Якубу Коласу

10.03.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Памятник Якубу Коласу появится в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он расположится в сквере на Центральной улице.

А вы представляете себе Якуба Коласа без усов? Редкие фото поэта

Увековечить память о песняре. В Столбцах появится памятник Якубу Коласу

Сейчас скульпторы работают над эскизом, планируется, что мемориал будет установлен в 2021 году. Стоимость около 200 тысяч рублей, финансово поучаствовать в создании композиции может любой желающий.

Подробности в материале Вероники Сайко.

Увековечить память о песняре. В Столбцах появится памятник Якубу Коласу

Люди в материале: Якуб Колас, Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. Памятник Якубу Коласу появится в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он расположится в сквере на Центральной улице. А вы...
 
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