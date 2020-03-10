В Беларуси с января применяется новый порядок суммирования трудовых отпусков. Как теперь считать?

Источник материала: Вороновская газета





Статья 162 Трудового кодекса излагается в новой редакции и конкретизирует порядок суммирования трудовых отпусков.

Согласно статье 155 Трудового кодекса работники имеют право на основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

Теперь дополнительный отпуск присоединяется к основному отпуску продолжительностью 24 календарных дня, если иное не предусмотрено законодательством. При наличии у работника права на несколько дополнительных отпусков (отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы – статья 157 Трудового кодекса, за ненормированный рабочий день – статья 158 Трудового кодекса, за продолжительный стаж работы – статья 159 Трудового кодекса, дополнительный поощрительный отпуск – статья 160 Трудового кодекса) их продолжительность суммируется.

Таким образом, все вышеназванные дополнительные отпуска суммируются к 24 календарным дням и, если их несколько, суммируются между собой.

Как известно, основной трудовой отпуск большинства работников составляет 24 календарных дня (часть первая статьи 155 Трудового кодекса), но для отдельных категорий работников Правительством Республики Беларусь установлен основной отпуск продолжительностью более 24 календарных дней.

Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2008 г. № 100 «О предоставлении основного отпуска продолжительностью более 24 календарных дней», установлены:

перечень организаций и должностей педагогических работников, продолжительность основного отпуска которых составляет более 24 календарных дней, согласно приложению 1 к постановлению № 100 (Перечень № 1);

перечень категорий работников, продолжительность основного отпуска которых составляет более 24 календарных дней, согласно приложению 2 к постановлению № 100 (Перечень № 2).

Непосредственно должности педагогических работников и конкретная продолжительность их основного отпуска более 24 календарных дней установлены Перечнем № 1. В зависимости от учреждения образования и занимаемой должности педагогического работника установлена конкретная продолжительность основного отпуска от 30 до 56 календарных дней.

В Перечне № 2 предусмотрены следующие категории работников и продолжительность отпуска:

работники, признанные инвалидами (30 календарных дней);

работники моложе восемнадцати лет (30 календарных дней);

работники, работающие в зонах радиоактивного загрязнения в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС:

за работу в зоне с правом на отселение основной отпуск (37 календарных дней);

за работу в зонах первоочередного отселения и последующего отселения, эвакуации (отчуждения) (44 календарных дня);

работники профессиональных аварийно-спасательных служб (30 календарных дней).





Таким образом, указанным категориям работников отпуск за ненормированный рабочий день (статья 158 Трудового кодекса), за продолжительный стаж работы (статья 159 Трудового кодекса), дополнительный поощрительный отпуск (статья 160 Трудового кодекса), также суммируется к 24 календарным дням.

Кроме дополнительных отпусков, предусмотренных Трудовым кодексом, работающим по контракту предоставляется дополнительный поощрительный отпуск до 5 календарных дней включительно. Ввиду обязательного требования о предоставлении данного дополнительного отпуска, он присоединяется к основному отпуску, на который работник имеет право, в том числе к так называемому «удлиненному отпуску».

Подробнее с нововведениями можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты Белуруси.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

https://grodnonews.by/