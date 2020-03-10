ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов у населения

10.03.2020 19:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство финансов увеличило цены на скупку драгоценных металлов у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов у населения

Это не касается купли-продажи банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет. Золото 958-й пробы в изделиях и ломе будут покупать по 93 рубля 6 копеек за грамм. Прежняя цена — 84 рубля 93 копейки, то есть повышение существенное. Платину 950-й пробы будут скупать по 54 рубля за 1 г. Это на 62 копейки дороже.

В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов у населения

Несущественно выросла стоимость серебра – до 6 копеек. Грамм серебра 925-й пробы будет стоить 1 рубль. Новые цены начнут действовать с 11 марта.

Больше новостей экономики за 10 марта здесь

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Министерство финансов увеличило цены на скупку драгоценных металлов у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лесные хозяйства Беларуси начали высаживать лес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика