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В Беларуси изменились цены на скупку драгметаллов у населения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство финансов увеличило цены на скупку драгоценных металлов у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не касается купли-продажи банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгметаллов в виде мерных слитков и монет. Золото 958-й пробы в изделиях и ломе будут покупать по 93 рубля 6 копеек за грамм. Прежняя цена — 84 рубля 93 копейки, то есть повышение существенное. Платину 950-й пробы будут скупать по 54 рубля за 1 г. Это на 62 копейки дороже.
Несущественно выросла стоимость серебра – до 6 копеек. Грамм серебра 925-й пробы будет стоить 1 рубль. Новые цены начнут действовать с 11 марта.
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Новости Беларуси. Министерство финансов увеличило цены на скупку драгоценных металлов у населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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