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Лесные хозяйства Беларуси начали высаживать лес

10.03.2020 19:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лесные хозяйства раньше привычных сроков начали высаживать лес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент – на восстановлении усохших деревьев. В планах на 2020 год – засадить порядка 32 тысяч гектаров леса. Сегодня уже создано более 15 % лесных культур от запланированного объема.

Лесные хозяйства Беларуси начали высаживать лес

В Беларуси уже собирают берёзовый сок

Также лесхозы приступили к заготовке березового сока почти на три недели раньше срока. Так, в Минской области уже собрано 12 тонн полезного напитка. Стоимость чуть меньше 40 копеек за литр. В райцентрах дешевле – по 25-30 копеек.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Лесные хозяйства раньше привычных сроков начали высаживать лес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцент – на восстановлении...
 
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