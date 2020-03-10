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В Беларуси прекращает деятельность крупный почтовый оператор

10.03.2020 19:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси прекращает деятельность крупный почтовый оператор
Фото из открытых источников

Один из ведущих почтовых операторов Беларуси прекращает деятельность, пишет TUT.by. Почтовый оператор «ГлоБел24» объявил о закрытии бизнеса.

В Беларуси прекращает деятельность крупный почтовый оператор В Беларуси изменились правила оказания услуг почтовой связи

«В прошлую пятницу руководитель написал в чат, что «наша компания в связи с финансовыми трудностями решила начать процесс ликвидации». Он также сообщил, что «работаем последнюю неделю, а потом компания прекращает свою деятельность», – сказала сотрудница «ГлоБел24». По ее словам, «ничего не предвещало беды, компания динамично развивалась».

Клиенты «ГлоБел24» получили уведомления о расторжении договоров на оказание услуг (почтовой связи, курьерских услуг, услуг транспортной экспедиции, перевозки) в одностороннем порядке. В течение 9−12 марта компания планирует выполнить взятые обязательства, а затем прекратит свою деятельность.

«Это была одна из самых интересных, гибких, удобных и динамично развивающихся служб доставки. Поэтому их сообщение было неожиданным, как гром среди ясного неба», – говорят в одном из интернет-магазинов, у которого был заключен договор с «ГлоБел24».

«ГлоБел24» начал свою деятельность в 2014 году. Почтовый оператор имел широкую сеть из 52 отделений в 45 городах Беларуси, говорится на сайте компании. В ней работает около 100 человек.

 
 
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Почтовый оператор «ГлоБел24» объявил о закрытии бизнеса.
 
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