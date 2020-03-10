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В феврале больше всего подорожали виноград и огурцы, подешевела пшенка

10.03.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в феврале среди продуктов питания больше всего подорожали виноград и огурцы, подешевела пшенная крупа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

В феврале больше всего подорожали виноград и огурцы, подешевела пшенка

Виноград подорожал на 18,31%, свежие огурцы - на 16,26%, сладкий перец - на 14,62%, груши - на 13,34%, чеснок - на 8,25%, яблоки - на 5,34%. Подешевели пшенная крупа (на 2,91%), неразделанная мороженая рыба (тресковые, скумбриевые) (на 2,24%), кукурузные хлопья (на 2,15%). Овощи стали дороже на 6,37%, фрукты - на 3,36%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,7%.

Обеды в столовой стали дешевле на 0,18%, в ресторане и кафе - дороже на 0,68%, фастфуд подорожал на 0,57%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,38%, алкогольные напитки - на 0,94%.

Одежда подорожала на 0,28%, мебель - на 0,47%. Обувь подешевела на 0,18%, текстильные изделия - на 0,39%, электротовары - на 0,17%.

Стоимость услуг выросла на 2,28%. Больше всего подорожали обращение с твердыми коммунальными отходами (на 14,46%), электроснабжение (на 8,88%), водоснабжение и водоотведение (на 8,8%), пользование жилым помещением коммерческого использования государственного жилищного фонда (на 5,08%). Больше всего подешевели санаторно-оздоровительные услуги (на 1,2%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в феврале составила 1%.

 
 
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  В Беларуси в феврале среди продуктов питания больше всего подорожали виноград и огурцы, подешевела пшенная крупа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные...
 
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