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Солигорский район примет Республиканскую спартакиаду по волейболу среди учащихся колледжей-2020.
11.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
6 марта 2020 16:07 1020
Солигорский район примет Республиканскую спартакиаду по волейболу среди учащихся колледжей-2020.
С 10 по 13 марта в детском оздоровительном лагере «Дубрава» Солигорского района пройдет Республиканская спартакиада учащихся колледжей по волейболу среди учащихся (юношей) учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.
Вместе с командой столичного региона участие в мероприятии примут сборные Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей и г. Минска. Спортсменов ждут четыре насыщенных дня состязаний.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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6 марта 2020 16:07 1020 Солигорский район примет Республиканскую спартакиаду...
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