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Солигорский район примет Республиканскую спартакиаду по волейболу среди учащихся колледжей-2020.

11.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

6 марта 2020 16:07 1020

Солигорский район примет Республиканскую спартакиаду по волейболу среди учащихся колледжей-2020.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт Миноблисполкома.

С 10 по 13 марта в детском оздоровительном лагере «Дубрава» Солигорского района пройдет Республиканская спартакиада учащихся колледжей по волейболу среди учащихся (юношей) учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

Вместе с командой столичного региона участие в мероприятии примут сборные Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей и г. Минска. Спортсменов ждут четыре насыщенных дня состязаний.

Команду Минской области будут представлять лучшие учащиеся, прошедшие отбор в зональных и областных соревнованиях.

Церемония открытия спартакиады состоится 10 марта в детском оздоровительном лагере «Дубрава» Солигорского района.

Источник: сайт Миноблисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Минск
 
 
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6 марта 2020 16:07 1020 Солигорский район примет Республиканскую спартакиаду...
 
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