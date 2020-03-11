Солигорский район примет Республиканскую спартакиаду по волейболу среди учащихся колледжей-2020.

С 10 по 13 марта в детском оздоровительном лагере «Дубрава» Солигорского района пройдет Республиканская спартакиада учащихся колледжей по волейболу среди учащихся (юношей) учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

Вместе с командой столичного региона участие в мероприятии примут сборные Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской областей и г. Минска. Спортсменов ждут четыре насыщенных дня состязаний.



Команду Минской области будут представлять лучшие учащиеся, прошедшие отбор в зональных и областных соревнованиях.



Церемония открытия спартакиады состоится 10 марта в детском оздоровительном лагере «Дубрава» Солигорского района.

