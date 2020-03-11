Сегодня в Смолевичском районе стартовал I этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы!»

Земля с Родины — святыня. Родная земля, обагренная кровью павших, — вдвойне. Она — символический прах. Акция «Во славу общей победы!» создает новую культуру памяти о Великой Отечественной войне.

Как пишет Белорусский культурный Центр духовного возрождения, «Мы входим в новую эпоху, в которой не будет живых очевидцев событий. Единственным свидетелем остается земля с памятных мест войны с мест гибели воинов и мирных жителей. Пока время не стерло события и даты, эту землю мы собираем в одном пространстве крипты Храма-Памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в г. Минске для вечной молитвенной памяти. Таким образом, будут воссоединены в народной памяти все, кто сражался плечом к плечу, добывая общую для всех Победу в разных точках боевых действий Великой Отечественной войны».

Подробную информацию читайте на страницах «КС»

«Во славу общей Победы!»

«Во славу общей Победы!»

«Во славу общей Победы!»

«Во славу общей Победы!»

«Во славу общей Победы!»