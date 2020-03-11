Сегодня в Смолевичском районе стартовал I этап республиканской патриотической акции «Во славу общей Победы!»

Земля с Родины — святыня. Родная земля, обагренная кровью павших, — вдвойне. Она — символический прах. Акция «Во славу общей победы!» создает новую культуру памяти о Великой Отечественной войне.

Как пишет Белорусский культурный Центр духовного возрождения, «Мы входим в новую эпоху, в которой не будет живых очевидцев событий. Единственным свидетелем остается земля с памятных мест войны с мест гибели воинов и мирных жителей. Пока время не стерло события и даты, эту землю мы собираем в одном пространстве крипты Храма-Памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, в г. Минске для вечной молитвенной памяти. Таким образом, будут воссоединены в народной памяти все, кто сражался плечом к плечу, добывая общую для всех Победу в разных точках боевых действий Великой Отечественной войны».

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