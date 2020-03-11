Весна пришла, а с ней добро, тепло и радость.

«Женщина - небесное созданье.
Воплощенье сказочной мечты.
Облако несбыточных желаний.
Ветер из добра и красоты.
Сколько сил затратила природа,
Создавая Женщину на свет!?
Что вложила доброго и злого
В этот многоликий силуэт?
Безмятежность летнего рассвета,
Чистоту холодного ручья,
Теплоту из солнечного света,
Свежее дыхание дождя.
Странную загадочность тумана,
Чувственность из утренней росы,
Буйство разъяренного вулкана
И непредсказуемость грозы!»
Сколько красивых стихов написано для прекраснейших женщин. Конечно, самое время посвятить им эти строки, весной, когда просыпается ото сна природа, и наступает праздник 8 марта.
Праздник 8 Марта является хорошим поводом задуматься об особом предназначении женщины в обществе, которая с ее умениями и навыками, творчеством и вдохновением, является украшением человечества.
Этот праздник прославляет женщину, женщину-труженицу, женщину-мать, хранительницу домашнего очага. На свете нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. Материнская любовь согревает, окрыляет, придает силы слабому, вдохновляет на подвиг. На всех языках, во всем мире, одинаково звучит лишь одно слово, великое слово - мама!
К этому празднику имеют отношение женщины всех возрастов, в этот праздник мужчины осыпают женщин цветами. Да, и не только мужчины…
В каждом детском саду, в каждой школе в канун этого праздника весны проводятся торжественные мероприятия. И в нашем детском саду прошел утренник для детей, посвященные Международному женскому дню. Подготовка началась задолго до наступления праздника. Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, проводили беседы, разучивали песни и пляски. Для любимых мам и бабушек изготовили подарки: поздравительные открытки, поделки своими руками. Огромную работу провели по оформлению групп и актового зала. Везде царила атмосфера праздника. Зал был украшен большими цветами-помпонами и шарами.
Дети пришли на утренник нарядные, веселые, в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Воспитатели, участвующие в празднике, проявили себя хорошими артистами, показав все свое творческое мастерство, артистизм, задор и организационные способности. Дети своими стихами, танцами, песнями и сценками подарили мамам много добрых слов, нежности и внимания. Посмотрев выступления своих детей, многие мамы были растроганы до слез. А в некоторых танцах и играх взрослые участвовали наравне с малышами. Родители были очень довольны и гордились успехами своих детей.
7 марта в школе прошло мероприятие «Все цветы мира для Вас!"
Ученики 1- 10 классов подготовили праздничную программу, поздравили мам. Праздничный концерт, посвященный 8 марта, прошел на высоком уровне, программа концерта была интересной, неповторимой; активное участие приняли учащиеся всех классов и отнеслись к подготовке праздника ответственно
Активисты пионерской дружины имени Володи Дубинина Лелюкинского д/с-СШ с 5 по 7 марта стали участниками акции «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЭТО ВНИМАНИЕ!».
В ходе акции состоялась флеш-церемония с вручением праздничных открыток с весенними цветами женщинам нашего агрогородка. Волонтеры вышли на улицы и приветствовали представительниц прекрасного пола, вручая им изготовленную по своему проекту поздравительную открытку. Не остались без внимания и работники нашей школы, где учатся ребята. Торжественно одетые ребята вручали открытки, дарили искренние поздравления и пожелания представительницам прекрасного пола.
Весна пришла, а с ней добро, тепло и радость.
О. Ревинская, педагог-организатор Лелюкинского д/с –СШ.