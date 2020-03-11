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Весна пришла, а с ней добро, тепло и радость

11.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

«Женщина - небесное созданье.

Воплощенье сказочной мечты.

Облако несбыточных желаний.

Ветер из добра и красоты.

Сколько сил затратила природа,

Создавая Женщину на свет!?

Что вложила доброго и злого

В этот многоликий силуэт?

Безмятежность летнего рассвета,

Чистоту холодного ручья,

Теплоту из солнечного света,

Свежее дыхание дождя.

Странную загадочность тумана,

Чувственность из утренней росы,

Буйство разъяренного вулкана

И непредсказуемость грозы!»

Сколько красивых стихов написано для прекраснейших женщин. Конечно, самое время посвятить им эти строки, весной, когда просыпается ото сна природа, и наступает праздник 8 марта.

Праздник 8 Марта является хорошим поводом задуматься об особом предназначении женщины в обществе, которая с ее умениями и навыками, творчеством и вдохновением, является украшением человечества.

Весна пришла, а с ней добро, тепло и радость

Весна пришла, а с ней добро, тепло и радость

Весна пришла, а с ней добро, тепло и радость

Этот праздник прославляет женщину, женщину-труженицу, женщину-мать, хранительницу домашнего очага. На свете нет ничего светлее и бескорыстнее любви матери. Материнская любовь согревает, окрыляет, придает силы слабому, вдохновляет на подвиг. На всех языках, во всем мире, одинаково звучит лишь одно слово, великое слово - мама!

К этому празднику имеют отношение женщины всех возрастов, в этот праздник мужчины осыпают женщин цветами. Да, и не только мужчины…

В каждом детском саду, в каждой школе в канун этого праздника весны проводятся торжественные мероприятия. И в нашем детском саду прошел утренник для детей, посвященные Международному женскому дню. Подготовка началась задолго до наступления праздника. Воспитатели с детьми разучивали стихотворения, проводили беседы, разучивали песни и пляски. Для любимых мам и бабушек изготовили подарки: поздравительные открытки, поделки своими руками. Огромную работу провели по оформлению групп и актового зала. Везде царила атмосфера праздника. Зал был украшен большими цветами-помпонами и шарами.

 Дети пришли на утренник нарядные, веселые, в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Воспитатели, участвующие в празднике, проявили себя хорошими артистами, показав все свое творческое мастерство, артистизм, задор и организационные способности. Дети своими стихами, танцами, песнями и сценками подарили мамам много добрых слов, нежности и внимания. Посмотрев выступления своих детей, многие мамы были растроганы до слез. А в некоторых танцах и играх взрослые участвовали наравне с малышами. Родители были очень довольны и гордились успехами своих детей.

7 марта в школе прошло мероприятие «Все цветы мира для Вас!"

 Ученики 1- 10 классов подготовили праздничную программу, поздравили мам. Праздничный концерт, посвященный 8 марта, прошел на высоком уровне, программа концерта была интересной, неповторимой; активное участие приняли учащиеся всех классов и отнеслись к подготовке праздника ответственно

Активисты пионерской дружины имени Володи Дубинина Лелюкинского д/с-СШ с 5 по 7 марта стали участниками акции «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЭТО ВНИМАНИЕ!».

В ходе акции состоялась флеш-церемония с вручением праздничных открыток с весенними цветами женщинам нашего агрогородка. Волонтеры вышли на улицы и приветствовали представительниц прекрасного пола, вручая им изготовленную по своему проекту поздравительную открытку. Не остались без внимания и работники нашей школы, где учатся ребята. Торжественно одетые ребята вручали открытки, дарили искренние поздравления и пожелания представительницам прекрасного пола.

Весна пришла, а с ней добро, тепло и радость.

О. Ревинская, педагог-организатор Лелюкинского д/с –СШ.

 
 
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«Женщина - небесное созданье. Воплощенье сказочной мечты. Облако несбыточных желаний. Ветер из добра и красоты. Сколько сил затратила...
 
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