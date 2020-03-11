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Беларусь заняла 112-е место в мире по экспорту картин

11.03.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь по экспорту картин и рисунков занимает 112-е место в мире из 176 стран.

В 2018 году Беларусь продала за рубеж картин и рисунков на общую сумму 88 тысяч долларов. Это составляет 0,0004% мирового рынка произведений изобразительного искусства. Такие данные Thinktanks.by обнаружил в отчетах worldstopexports.com, систематизирующего данные мирового экспорта и импорта.

Больше всего от продаж картин и рисунков за границу заработали США, выручив от этого 10,9 млрд долларов или 49,3% от всех экспортируемых картин/рисунков в мире. На втором месте по продажам предметов изобразительного искусства оказалась Великобритания, заработав на этом 4,6 млрд долларов или 20,7% от сделок мирового рынка. На третьем месте была маленькая, но богатая Швейцария. Она получила 2 млрд долларов - 8,9% от всего рынка.

Меньше всего от продаж картин и рисунков заработали Буркина-Фасо, Йемен, Лесото, Гайана, Чад, Ботсвана и Фиджи. Выручка каждой из этих стран составила 1 тысячу долларов.

Из стран-соседей Беларуси больше всего от продажи картин и рисунков заработала занявшая 28-е место Польша - 13,4 млн долларов. Россия от этого бизнеса получила 5,1 млн долларов (37-е место), Литва - 655 тысяч долларов (71-е место), Украина - 173 тысячи долларов (93-е место). Латвия от реализации на экспорт предметов изобразительного искусства заработала меньше Беларуси - 77 тысяч долларов и заняла 114-е место.

Топ-15 ведущих стран-экспортеров картин

Соединенные Штаты: 10,9 млрд долларов (49,3% экспортируемых картин / рисунков)

Великобритания: 4,6 млрд долларов (20,7%)

Швейцария: 2 млрд долларов (8,9%)

Гонконг: 1,1 млрд долларов (5,1%)

Франция: 811,3 млн долларов (3,7%)

Германия: 507,2 млн долларов (2,3%)

Япония: 293,5 млн долларов (1,3%)

Сингапур: 288,5 млн долларов (1,3%)

Бразилия: 224,7 млн долларов (1%)

Италия: 182 млн долларов (0,8%)

Австрия: 160,2 млн долларов (0,7%)

Китай: 145,7 млн долларов (0,7%)

Канада: 119,1 млн долларов (0,5%)

Бельгия: 113,7 млн долларов (0,5%)

Южная Корея: 84,2 млн долларов (0,4%)

 
 
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Беларусь по экспорту картин и рисунков занимает 112-е место в мире из 176 стран.
 
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