|
Беларусь заняла 112-е место в мире по экспорту картин
11.03.2020 17:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь по экспорту картин и рисунков занимает 112-е место в мире из 176 стран.
В 2018 году Беларусь продала за рубеж картин и рисунков на общую сумму 88 тысяч долларов. Это составляет 0,0004% мирового рынка произведений изобразительного искусства. Такие данные
Больше всего от продаж картин и рисунков за границу заработали США, выручив от этого 10,9 млрд долларов или 49,3% от всех экспортируемых картин/рисунков в мире. На втором месте по продажам предметов изобразительного искусства оказалась Великобритания, заработав на этом 4,6 млрд долларов или 20,7% от сделок мирового рынка. На третьем месте была маленькая, но богатая Швейцария. Она получила 2 млрд долларов - 8,9% от всего рынка.
Меньше всего от продаж картин и рисунков заработали Буркина-Фасо, Йемен, Лесото, Гайана, Чад, Ботсвана и Фиджи. Выручка каждой из этих стран составила 1 тысячу долларов.
Из стран-соседей Беларуси больше всего от продажи картин и рисунков заработала занявшая 28-е место Польша - 13,4 млн долларов. Россия от этого бизнеса получила 5,1 млн долларов (37-е место), Литва - 655 тысяч долларов (71-е место), Украина - 173 тысячи долларов (93-е место). Латвия от реализации на экспорт предметов изобразительного искусства заработала меньше Беларуси - 77 тысяч долларов и заняла 114-е место.
Топ-15 ведущих стран-экспортеров картин
Соединенные Штаты: 10,9 млрд долларов (49,3% экспортируемых картин / рисунков)
Великобритания: 4,6 млрд долларов (20,7%)
Швейцария: 2 млрд долларов (8,9%)
Гонконг: 1,1 млрд долларов (5,1%)
Франция: 811,3 млн долларов (3,7%)
Германия: 507,2 млн долларов (2,3%)
Япония: 293,5 млн долларов (1,3%)
Сингапур: 288,5 млн долларов (1,3%)
Бразилия: 224,7 млн долларов (1%)
Италия: 182 млн долларов (0,8%)
Австрия: 160,2 млн долларов (0,7%)
Китай: 145,7 млн долларов (0,7%)
Канада: 119,1 млн долларов (0,5%)
Бельгия: 113,7 млн долларов (0,5%)
Южная Корея: 84,2 млн долларов (0,4%)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь по экспорту картин и рисунков занимает 112-е место в мире из 176 стран.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)