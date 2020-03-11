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В Беларуси появились банки-маркетплейсы
Источник материала: Myfin
«Если раньше юрлица приходили в банк, чтобы открыть счет, взять кредит и положить деньги на депозит, то сегодня рассчитывают на комплексное обслуживание, которое охватывают далеко не только финансы», – поясняет эксперт.
Передовые банки стараются работать «под ключ». Вместе с банковскими сервисами предоставляют доступ к онлайн-бухгалтерии, сервису по проверке надежности контрагента, медицинскому страхованию и даже разработке сайта. И всё это теперь стало частью «банковского гостеприимства».
«То есть сейчас не нужно искать бухгалтера – его можно привлечь через банк. Надо заняться e-commerce и открыть магазин – тоже есть готовое решение. Фокус смещается на околобанковские сервисы, и этот тренд будет только усиливаться», – убежден Юрий Зайцев.
По его словам, такая практика в Беларуси зародилась в 2017 году.
«Мы одними из первых подключились к этому процессу, поскольку прекрасно понимаем, что главный ресурс для предпринимателя – это время. Ведь когда бизнес только формируется, много времени уходит на организационные моменты. Поиск толкового бухгалтера – та ещё морока. Банки же тщательно выбирают партнеров: проверяют их деловую репутацию, изучают отзывы и т.д. То есть берут все заботы на себя. И за этим будущее», – уточняет представитель Банка Дабрабыт.
*партнерский материал
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