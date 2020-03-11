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«Было трудно в схватке, но я победила». Как проходил открытый областной турнир по борьбе в Слуцке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Открытый областной турнир по борьбе прошел в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На ринг вышли почти 200 ребят из разных районов Минской области. Были также гости из Бреста, Гомеля и Пинска. Более 10 наград завоевали юные спортсмены Слуцка. Кстати, в общекомандном зачете команда заняла первое место.
Ангелина Саргинова, учащаяся Слуцкой СДЮШОР:
Дмитрий Рудяк, тренер-преподаватель по вольной борьбе Слуцкой СДЮШОР:
Соревнование стало традиционным, оно проходит уже в пятый раз. С каждым годом количество участников растет.
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Новости Беларуси. Открытый областной турнир по борьбе прошел в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На ринг вышли почти 200 ребят из разных районов Минской...
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