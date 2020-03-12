Праздничное мероприятие «Книжный мир Беларуси: Берестейщина» состоялось в Минске

Источник материала: Виртуальный Брест

«Книжный мир Беларуси: Берестейщина» собрал на площадке книжного магазина «Светоч» книгоиздателей, писателей, краеведов, библиотекарей, фотомастеров, представителей институтов власти и общественности из Бреста и Брестской области.







Речь шла о лучших, наиболее отличительных книгах, которые в 2019 году и ранее стали настоящими событиями, нашли широкий резонанс среди читателей, оказались востребованными и к 1000-летию Бреста, и в деле изучения истории родной земли.







Участие в мероприятии приняли известные белорусские писатели Леонид Дранько-Майсюк, Раиса Боровикова, Алесь Бодак, Анатолий Бензерук, родившиеся на брестской земле. На «брестским празднике» в «Светочи» были презентованы «Брестская Библия», энциклопедия «Брест. 1000 лет», фотоальбом« Цветочный край Беларуси», который посвящен Давид-Городку, другие энциклопедические, справочные, краеведческие издания.



Приказом Министра информации за активное участие в подготовке энциклопедического издания «БРЕСТ 1000», посвященного тысячелетию города Бреста, значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики награжден Почетной грамотой Министерства информации Республики Беларусь первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Вадим Кравчук .







Также за значительный вклад в популяризацию белорусской краеведческой литературы объявлена Благодарность Министра информации Республики Беларусь коллективу Брестской областной библиотеки имени М. Горького.







Организаторы мероприятия — ОАО «Белкнига», издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки», Министерство информации Республики Беларусь — планируют представить в «Светочи» и книжные краеведческие приобретения, посвященные другим регионам нашей страны.