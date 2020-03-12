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Праздничное мероприятие «Книжный мир Беларуси: Берестейщина» состоялось в Минске
12.03.2020 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Книжный мир Беларуси: Берестейщина» собрал на площадке книжного магазина «Светоч» книгоиздателей, писателей, краеведов, библиотекарей, фотомастеров, представителей институтов власти и общественности из Бреста и Брестской области.
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