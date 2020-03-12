Источник материала: Новости Волковыска

За январь-февраль в Гродненской области возбуждено 53 уголовных дела о мошеннических действиях. Общее число зарегистрированных в 2019 году в Гродненской области мошенничеств снизилось более чем на 5%. Однако и в 2020-м подобные преступления имеют место быть: за два месяца возбуждено 53 дела. Как правило, это многоэпизодные преступления, в результате которых причиняется немалый ущерб как отдельным гражданам, так и государству, сообщает сайт Следственного комитета.

Чаще всего мошенники действуют под предлогом продажи или покупки товара.

В производстве следователей Гродненского межрайонного отдела СК находится уголовное дело в отношении 31-летнего жителя областного центра, который в течение 2019 года на различных торговых интернет-площадках находил объявления о продаже автомобилей. Он связывался с продавцами и договаривался о цене. Мужчина осматривал автомобиль и высказывал намерения его приобрести, однако пояснял, что денег для оплаты полной стоимости у него нет. Потерпевшие соглашались на оплату части суммы, передавали автомобиль и документы на него. В дальнейшем на связь с ними мошенник не выходил. Установлено более 15 потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

За похожую преступную схему суд Гродненского района огласил обвинительный приговор 30-летнему жителю одной из деревень. Мужчина с марта 2018 по январь 2019 года под предлогом ремонта автомобилей, приобретения для этого автозапчастей и материалов завладел деньгами потерпевших на общую сумму более Br8,9 тыс.

Встречается и обратное: когда мошенник уже в роли продавца берет у покупателя деньги, однако товар ему так и не передает.

Еще одна распространенная схема - деньги в долг. Причины, которые называют мошенники, могут быть разными - от дорогостоящего лечения до развития бизнеса. При этом обещают вернуть денежные средства при первой же возможности, однако в действительности не намереваются этого делать и в дальнейшем на связь с потерпевшими не выходят.

Продолжают попадаться жители области и на уловку с выигрышем в интернете.

Участились случаи мошеннических действий по оформлению на себя или другого человека кредитов и покупки товаров в рассрочку. Правонарушитель обещает добросовестно выплачивать установленные суммы платежей, однако свои обязательства не выполняет. Не стать жертвой таких преступлений просто: не стоит оформлять на себя чужие покупки.

Житель Волковысского района получил уведомление о блокировке компьютера за просмотр порнографических фильмов. Испугавшись ответственности, на номер мобильного телефона, указанный в уведомлении, он перевел Br200. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет в который раз призывает граждан быть более осмотрительными и внимательными при совершении каких-либо финансовых операций и вложений, передаче паспортных данных и банковских реквизитов.