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Артём Цуран вручит паспорта лучшим школьникам в минской ратуше, а Владимир Андрейченко – в Докшицах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии Дня Конституции Беларуси по всей стране проходит уже ставшее традиционным торжественное вручение паспортов молодым людям.
Накануне документ гражданской зрелости вручали в Администрации Президента и Комитете госконтроля, куда из разных уголков республики приехали сотни ребят. Сегодня, 12 марта, к акции присоединятся и в городской ратуше.
Свой главный документ из рук заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана получат 14-летние отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований и олимпиад.
Торжественные мероприятия пройдут и в регионах. Запомнится этот день и юным жителям Докшиц, где сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко также вручит первые паспорта учащимся школ и гимназий.
Впервые превратить официальную процедуру в праздник решили 15 лет назад. За это время паспорта в особо торжественной обстановке получили тысячи ребят.
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Конституции Беларуси по всей стране проходит уже ставшее традиционным торжественное вручение паспортов молодым людям. ...
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