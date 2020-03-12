Mitsubishi Outlander для рынка ТС: небольшое обновление

Источник материала: Tut.by

Российский офис объявил о начале продаж кроссоверов Mitsubishi Outlander 2020 модельного года, которые получили сразу несколько нововведений.





Во-первых, для выпускаемого на заводе PCMA в Калуге Outlander доступно новое поколение мультимедийной системы Mitsubishi Connect с поддержкой Car Play и Android Auto. Время отклика 8-дюймового тачскрина уменьшено, а яркость дисплея, на котором теперь стало возможно просматривать видео, увеличена на 54%. Изменения коснулись и блока климат-контроля — температуру теперь можно регулировать при помощи поворота регулятора, была добавлена кнопка синхронизации климатических зон.





Сиденья второго ряда стали более мягкими и комфортным за счет изменений материала обивки и улучшенной боковой поддержки. На всех полноприводных версиях Outlander появилась электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя с диапазоном 22,5 см. Кроме того, интеллектуальная система полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги теперь доступна не только для топового Outlander GT с 227-сильным трехлитровым V6, но и для машин с рядными «четверками» 2.0 (146 л.с.) и 2.4 (167 л.с.).

При этом в России Outlander пока не подорожал — цены по-прежнему начинаются от 1 709 000 рублей (23 900 долларов по текущему курсу).