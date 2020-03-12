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В Бресте в дорожной аварии пострадал велосипедист
12.03.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 марта около 17:08 часов.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 марта около 17:08 часов. По предварительной информации: 26-летний брестчанин управлял автомобилем «Фиат Типо» и...
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