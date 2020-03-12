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В Бресте в дорожной аварии пострадал велосипедист

12.03.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 марта около 17:08 часов.

В Бресте в дорожной аварии пострадал велосипедист


По предварительной информации: 26-летний брестчанин управлял автомобилем «Фиат Типо» и двигался по боковому проезду проспекта Машерова. Напротив дома №82 водитель совершил наезд на 72-летнего местного жителя, который на велосипеде пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Бресте в дорожной аварии пострадал велосипедист


В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован.

В Бресте в дорожной аварии пострадал велосипедист


Проводится проверка.

 
 
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  Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 марта около 17:08 часов. По предварительной информации: 26-летний брестчанин управлял автомобилем «Фиат Типо» и...
 
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