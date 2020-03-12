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Отмена НДС и бесплатная парковка: президент одобрил указ о льготах для электромобилей
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси одобрил ранее анонсированный
Владельцы электромобилей не будут платить так называемый дорожный налог. Больше всего сэкономят владельцы Tesla — их автомобили весят от 2 до 2,5 тонны. Не придется тратить лишних 204 рубля в год. Правда, назвать, это новшеством на все 100 процентов нельзя: указ с такой льготой уже был
Еще одна существенная льгота касается отмены НДС при покупке электромобиля для личного пользования. При этом уточняется, что тем, кто ранее приобрел авто, НДС будет возвращен в пределах 500 базовых величин. А вот пошлина пока останется на прежнем уровне — 18%. Хотя в ЕЭК
Не будут платить владельцы электрокаров и за коммунальные парковки. Льгота будет действовать до 2026 года. Это значит, что припарковаться в центре города, например, возле ЦУМа, можно будет бесплатно. Но к коммерческим торговым центрам, где взимают плату за парковки, это не относится.
Указом предусмотрены льготы и для тех, кто будет строить зарядки для электромобилей: В частности, предлагается:
Но, к большому сожалению желающих купить электромобиль, документом не предусмотрены государственные субсидии на их покупку, которые действуют в некоторых странах Европы. Никак не прописан и запрет на парковку обычным машинам на местах для зарядки электрокаров.
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