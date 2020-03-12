Отмена НДС и бесплатная парковка: президент одобрил указ о льготах для электромобилей

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси одобрил ранее анонсированный указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого". Вот какие основные новшества ждут нынешних и будущих владельцев электромобилей.





Владельцы электромобилей не будут платить так называемый дорожный налог. Больше всего сэкономят владельцы Tesla — их автомобили весят от 2 до 2,5 тонны. Не придется тратить лишних 204 рубля в год. Правда, назвать, это новшеством на все 100 процентов нельзя: указ с такой льготой уже был подписан в 2018 году.

Еще одна существенная льгота касается отмены НДС при покупке электромобиля для личного пользования. При этом уточняется, что тем, кто ранее приобрел авто, НДС будет возвращен в пределах 500 базовых величин. А вот пошлина пока останется на прежнем уровне — 18%. Хотя в ЕЭК поддержали идею обнуления пошлин, но законодательно это еще не закрепили.

Не будут платить владельцы электрокаров и за коммунальные парковки. Льгота будет действовать до 2026 года. Это значит, что припарковаться в центре города, например, возле ЦУМа, можно будет бесплатно. Но к коммерческим торговым центрам, где взимают плату за парковки, это не относится.

Указом предусмотрены льготы и для тех, кто будет строить зарядки для электромобилей: В частности, предлагается:

освободить от НДС электрозарядные станции;

производителям электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующим их организациям предоставят право использовать повышенные коэффициенты для отнесения своих расходов на затраты, что снизит налогооблагаемую прибыль;

предоставлять земельные участки для электрозарядных станций без аукциона.

Но, к большому сожалению желающих купить электромобиль, документом не предусмотрены государственные субсидии на их покупку, которые действуют в некоторых странах Европы. Никак не прописан и запрет на парковку обычным машинам на местах для зарядки электрокаров.