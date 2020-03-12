Америка раскритиковала Лукашенко за то, что он харрасит Беларусь

Источник материала: KYKY

Госдеп Америки опубликовал очередной доклад о правах человека в Беларуси. В нем снова говорится , что страна остается авторитарным государством.

Президентом Александра Лукашенко избрали в 1994 году. С того времени, говорит Госдеп, глава беларуского государства лишь «укрепил свое управление всеми институтами и подорвал верховенство закона авторитарными средствами, в числе которых манипулирование выборами и произвольные указы». Все последующие выборы, в том числе прошлогодние в Палату представителей, не вписались в международные стандарты.

«Власти всех уровней часто действовали безнаказанно и не наказывали должностных лиц в правительстве или силовых структурах, которые нарушали права человека», – упомянуто в докладе.

В докладе перечислили основные нарушения прав человека в Беларуси: самовольные арест и задержание; опасные для жизни условия содержания в тюрьме; произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь; значительные проблемы с независимостью судебной власти; неоправданные ограничения свободы слова, печати и интернета, включая цензуру, блокирование сайтов и существование законов, касающихся уголовной ответственности за клевету на государственных чиновников; задержания журналистов (независимую беларускую прессу власти Америки назвали «измученной»).