Снова первые. Брестчина с начала года укрепила лидерство в стране по производству молока

Источник материала: Виртуальный Брест

Для сельхозпредприятий региона этот продукт дает основную выручку, а ее рост весьма кстати совпал со стартом ярового сева. За январь-февраль в Брестской области валовое производство молока превысило 297 тысяч тонн, увеличившись на 10,4 процента к аналогичному периоду прошлого года.





Первый заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Буткевич считает такую динамику закономерной:



— Рост имеем во многом благодаря инвестиционному проекту развития молочного скотоводства области, который последовательно реализуем не одно десятилетие. На первое место вышли технологии, дающие высокий результат.



Кстати, за февраль молочная отрасль на Брестчине прибавила по валу почти на 12 процентов к этому же месяцу 2019 года. В Кобринском районе валовое производство молока за прошедший период нарастили на 21,2, в Дрогичинском — на 17,8, в Березовском и Каменецком — на 16,5 процента. Примечательно, что каждый из 16 районов области в плюсе. Продуктивность молочного стада тоже увеличили все. В лидерах традиционно Брестский с результатом за два месяца 1320 килограммов. На втором месте Ивановский район с 1236 килограммами. Замыкает тройку Каменецкий, где от каждой коровы надоили в среднем по 1189 килограммов молока.







По области продуктивность молочного стада за январь-февраль составила 1038 килограммов с ростом на 86 килограммов к первым двум месяцам прошлого года. Растут объемы реализации, соответственно, увеличивается и выручка, получаемая хозяйствами от реализации.



То, что продукт выгодный, подтверждают и результаты 2019 года. Сергей Буткевич рассказал, что за минувший сезон на экспорт область поставила 61,9 процента произведенной молочной продукции. Кроме рынков стран ЕАЭС, СНГ, а также ЕС, эти продукты нашли потребителей в США, Иордании, Китае, Ливане, Сингапуре, Филиппинах, Вьетнаме, Японии, Таиланде, Египте, Израиле и других государствах. По сравнению с предыдущим годом экспорт «молочки» в страны дальней дуги вырос почти в полтора раза, составив 22,6 миллиона долларов.