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Семиклассница из горецкой гимназии вышла в финал проекта «Я знаю!»
12.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Ученица 7 класса гимназии №1 Дарья Радюк заняла второе место в финале республиканского телепроекта для школьников «Я знаю».
В финальной программе проекта за победу боролись двенадцать участников из этой возрастной категории.
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Ученица 7 класса гимназии №1 Дарья Радюк заняла второе место в финале республиканского телепроекта для школьников «Я знаю». В финальной программе проекта...
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