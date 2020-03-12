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Семиклассница из горецкой гимназии вышла в финал проекта «Я знаю!»

12.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Ученица 7 класса гимназии №1  Дарья Радюк заняла второе место в финале республиканского телепроекта для школьников «Я знаю».

 

Семиклассница из горецкой гимназии вышла в финал проекта «Я знаю!»

 

В  финальной программе проекта за победу боролись  двенадцать участников из этой возрастной категории.

 

Семиклассница из горецкой гимназии вышла в финал проекта «Я знаю!»

 


 
 
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  Ученица 7 класса гимназии №1  Дарья Радюк заняла второе место в финале республиканского телепроекта для школьников «Я знаю».     В  финальной программе проекта...
 
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