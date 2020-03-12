Эдуард Сечко: «Финансирование было таким же, как в предыдущем сезоне, а результат – худший за всю историю хоккейного клуба «Лида»

Источник материала: Lida.Info





Председатель правления ХК «Лида» Эдуард Сечко в интервью lida.gov.by повел итог хоккейного сезона, в котором команда заняла последнее место, как на первом этапе чемпионата, так и в переходном турнире.

«Мы провели очень неудачный сезон. В турнирной таблице чемпионата Республики Беларусь по хоккею в экстралиге ХК «Лида» занял двенадцатую строчку из шестнадцати.

Причины этого нужно рассматривать комплексно. Дело даже не в деньгах! Финансирование было таким же, как в предыдущем сезоне, а результат – худший за всю историю лидского хоккейного клуба.

Была огромная вера в главного тренера, в его профессиональные способности собрать, подготовить и обеспечить достойное выступление команды в этом сезоне. В принципе, у нас были неплохие игроки, но, как считает главный тренер, они должны были быть более «мастеровитые». Поскольку в плей-офф команда не вышла, задача провалена, то руководство клуба не станет продлевать контракт с главным тренером Павлом Микульчиком. Будем формировать новый тренерский штаб во главе с человеком, который сплотит вокруг себя более боеспособный коллектив. Тем более что мы ощущаем огромную поддержку местной власти, тесно сотрудничаем, вместе ищем спонсоров.

Сейчас главой района принято решение о строительстве пристройки к Ледовому дворцу для размещения раздевалок. То есть помощь существенная, в том числе и финансовая. Например, выход в плей-офф нам сулил бы весомую премию, но, увы, нынешний сезон «Лида» завершила досрочно.

Сейчас в клубе проходит восстановительный сбор, затем игроки уйдут в отпуска».