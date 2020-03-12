Йоханнес Бё снова выиграл, Смольский - 16-й

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.



Фото: Reuters

Бё-младший не допустил ни одного промаха (0+0) и на 21 секунду опередил своего соперника в борьбе за Большой хрустальный глобус француза Мартена Фуркада (0+0). Третьим стал еще один биатлонист из Франции Эмильен Жаклен (0+0).

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (0+0), который занял 16-е место. В очки также попали Сергей Бочарников (0+0), показавший 34-й результат и Роман Елетнов (0+2) — 39-е место. Максим Воробей (2+2) — 85-й.