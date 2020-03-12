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«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы
Источник материала: СТВ
В начале Великой Отечественной войны шло активное наступление немецких войск. Но на территории Гродненской области их останавливало ожесточенное сопротивление. Противник не ожидал встретить здесь сильный отпор.
Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
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«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы
В начале Великой Отечественной войны шло активное наступление немецких войск. Но на территории Гродненской области их останавливало ожесточенное сопротивление....
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