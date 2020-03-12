ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы

12.03.2020 19:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В начале Великой Отечественной войны шло активное наступление немецких войск. Но на территории Гродненской области их останавливало ожесточенное сопротивление. Противник не ожидал встретить здесь сильный отпор.

«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы

Из воспоминаний курсанта Леонида Ирина:
«Дышать было нечем от бетонной пыли, газов, раскалённых гильз и от июньской жары нагретого ДОТа. Но гарнизон ДОТа стойко держался и всячески отражал и уничтожал наседавшего врага. На бетонной крыше ДОТа слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог. Это были сапёры-подрывники. Разбив ручной гранатой верх перископного отверстия, ультимативно кричали «Рус, здавайс!» Но в ответ получали бесславную смерть на русской земле. Трупов захватчиков в зелёных мундирах прибавлялось на подступах к ДОТу».

«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы

Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Здесь находился вход в укрепление, так называемый, сквозник, и вы видите, что сквозник разрушен. Это как раз результаты подрыва немецкой штурмовой группы. Они заложили взрывчатку здесь около входа, взорвали его. Ещё один заряд немцы заложили рядом с амбразурой.

«На бетонной крыше слышались гортанные крики фашистов и топот кованых вражеских сапог». Как немцы атаковали советские ДОТы

Два мощных взрыва контузили бойцов гарнизона, многие погибли на месте. После этого, как писали немецкие офицеры в отчётах, 23 июня ДОТ №39 «был приведён к молчанию»…

Люди в материале: Дмитрий Лютик, Леонид Ирин

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале Великой Отечественной войны шло активное наступление немецких войск. Но на территории Гродненской области их останавливало ожесточенное сопротивление....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Потребовали документ, подтверждающий, что он – красноармеец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз». Как солдат пытался остановить стрельбу в своих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика