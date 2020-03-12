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«Потребовали документ, подтверждающий, что он – красноармеец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз». Как солдат пытался остановить стрельбу в своих
Источник материала: СТВ
В ночь с 21 на 22 июня 1941 года командующий артиллерией Гродненского укрепрайона майор Железняк отдал приказ: поднять гарнизоны по тревоге и занять ДОТы.
А в 4 часа утра в водах Августовского канала отразилось небо в огне, бойцы ответили стрельбой на вторжение немцев.
Эксклюзивные кадры этой битвы из немецкой хроники, снятые на гродненской земле.
Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
И что интересно, бойцы 9-го батальона открыли по ним огонь, вероятно, приняв их за противника, за немцев. И тогда был отправлен один из бойцов. Вплавь он переправился через канал для того, чтобы сообщить, что они свои, для того, чтобы прекратили огонь. Однако ему сразу не поверили и потребовали документ, подтверждающий, что он, на самом деле, красноармеец, что он на самом деле советский боец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз, взять документы и только после этого огонь был остановлен.
На канале шёл ожесточённый бой. Связи между опорными пунктами укрепрайона практически не было. Но гарнизонам ДОТов удалось отразить первую атаку немцев.
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«Потребовали документ, подтверждающий, что он – красноармеец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз». Как солдат пытался остановить стрельбу в своих
В ночь с 21 на 22 июня 1941 года командующий артиллерией Гродненского укрепрайона майор Железняк отдал приказ: поднять гарнизоны по тревоге и занять ДОТы. А в 4 часа...
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