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«Потребовали документ, подтверждающий, что он – красноармеец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз». Как солдат пытался остановить стрельбу в своих

12.03.2020 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года командующий артиллерией Гродненского укрепрайона майор Железняк отдал приказ: поднять гарнизоны по тревоге и занять ДОТы.

«Потребовали документ, подтверждающий, что он – красноармеец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз». Как солдат пытался остановить стрельбу в своих

А в 4 часа утра в водах Августовского канала отразилось небо в огне, бойцы ответили стрельбой на вторжение немцев.

Эксклюзивные кадры этой битвы из немецкой хроники, снятые на гродненской земле.

«Потребовали документ, подтверждающий, что он – красноармеец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз». Как солдат пытался остановить стрельбу в своих

Дмитрий Лютик, военный историк, учитель ГУО «Гимназия №4 г. Гродно»:
Когда началась война, один из советских стрелковых батальонов находился на строительстве противотанкового рва на самой границе. Им заранее не сказали, не дали приказ о приведении в боевую готовность. Это было воскресенье, 22-е число, многие командиры находились с семьями, находились в Сопоцкино, и фактически в батальоне большой части комсостава не было. Поэтому, когда их палаточный лагерь начали обстреливать немцы, бойцы попытались занять оборону, однако были немцами сбиты достаточно быстро, 28-ой пехотной дивизией. И начали отступать к Августовскому каналу, зная, что здесь находятся свои части – 213-ый полк и, собственно, укрепление.

«Потребовали документ, подтверждающий, что он – красноармеец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз». Как солдат пытался остановить стрельбу в своих

И что интересно, бойцы 9-го батальона открыли по ним огонь, вероятно, приняв их за противника, за немцев. И тогда был отправлен один из бойцов. Вплавь он переправился через канал для того, чтобы сообщить, что они свои, для того, чтобы прекратили огонь. Однако ему сразу не поверили и потребовали документ, подтверждающий, что он, на самом деле, красноармеец, что он на самом деле советский боец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз, взять документы и только после этого огонь был остановлен.

«Потребовали документ, подтверждающий, что он – красноармеец. Он вынужден был переплыть канал ещё раз». Как солдат пытался остановить стрельбу в своих

На канале шёл ожесточённый бой. Связи между опорными пунктами укрепрайона практически не было. Но гарнизонам ДОТов удалось отразить первую атаку немцев.

Люди в материале: Дмитрий Лютик, Галина Буро

 
Теги: Гродно
 
 
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В ночь с 21 на 22 июня 1941 года командующий артиллерией Гродненского укрепрайона майор Железняк отдал приказ: поднять гарнизоны по тревоге и занять ДОТы. А в 4 часа...
 
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