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Площадку, которую стритрейсеры приготовили для тренировок в лесу, заблокировали

12.03.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Площадка в лесу, в районе полигона, до ближайших дач около километра.

Площадку, которую стритрейсеры приготовили для тренировок в лесу, заблокировали

Ребята (те, кого называют стритрейсерами) выровняли въезд, убрали песок с асфальта, чтобы покрутить восьмёрки по выходным.

Площадку, которую стритрейсеры приготовили для тренировок в лесу, заблокировали

Тут же нашёлся хозяин, которому они мешали и заблокировал проезд.

Площадку, которую стритрейсеры приготовили для тренировок в лесу, заблокировали

Причём сделал это так, будто сам туда проезжать больше не собирается.

Кто такой стритрейсер?

Уличный гонщик, человек, который принимает участие в таких "беспредельных" гонках

 
 
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  Площадка в лесу, в районе полигона, до ближайших дач около километра. Ребята (те, кого называют стритрейсерами) выровняли въезд, убрали песок с асфальта, чтобы...
 
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