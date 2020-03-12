Площадку, которую стритрейсеры приготовили для тренировок в лесу, заблокировали

Источник материала: Виртуальный Брест

Площадка в лесу, в районе полигона, до ближайших дач около километра.





Ребята (те, кого называют стритрейсерами) выровняли въезд, убрали песок с асфальта, чтобы покрутить восьмёрки по выходным.





Тут же нашёлся хозяин, которому они мешали и заблокировал проезд.





Причём сделал это так, будто сам туда проезжать больше не собирается.

Кто такой стритрейсер?

Уличный гонщик, человек, который принимает участие в таких "беспредельных" гонках