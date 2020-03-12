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Площадку, которую стритрейсеры приготовили для тренировок в лесу, заблокировали
12.03.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Площадка в лесу, в районе полигона, до ближайших дач около километра.
Ребята (те, кого называют стритрейсерами) выровняли въезд, убрали песок с асфальта, чтобы покрутить восьмёрки по выходным.
Тут же нашёлся хозяин, которому они мешали и заблокировал проезд.
Причём сделал это так, будто сам туда проезжать больше не собирается.
Кто такой стритрейсер?
Уличный гонщик, человек, который принимает участие в таких "беспредельных" гонках
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Площадка в лесу, в районе полигона, до ближайших дач около километра. Ребята (те, кого называют стритрейсерами) выровняли въезд, убрали песок с асфальта, чтобы...
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