Все пути ведут в Ивье. Французский консул посетил наш район

Источник материала: Ивьевский край

В Ивье рады гостям. Это бесспорно! На прошлой неделе наш район с официальным визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польши в Беларуси Артур Михальский. А уже на этом неделе в районном исполнительном комитете встречали консула Франции в Республике Беларусь Андре Бенштейна, который вместе со своим помощником Наталией Садовской по дороге в Гродно заехали в наш маленький гостеприимный городок.

Предшественник нынешнего французского консула Карин Бодье уже бывала в Ивье летом прошлого года. И, рекомендовав на свою должность Андре Бейнштейна, посоветовала познакомиться с Беларусью и на примере нашего города.

И это не случайно. Ведь там увидеть настоящую жизнь без прикрас можно только в глубинке. А если это глубинка изобилует всякого рода достопримечательностями, демонстрирует всему миру (не побоюсь этого слова), где все так сложно и неоднозначно, на личном примере дружеское, миролюбивое существование представителей четырех религиозных конфессий, то побывать здесь просто необходимо, хотя бы для душевного равновесия.

Как выяснилось, прекрасный русский язык у Андре Бенштейна с детства. До семи лет он жил в Москве, а уж потом во Франции. Последние четыре года работал в посольстве Франции на Коморских островах. И с сентября минувшего года вместе с семьей живет в Беларуси.

– Хотя в Беларуси я совсем немного. Но многое меня здесь удивило. В западной Европе, к сожалению, очень мало знают о вашей стране. Меня впечатлила белорусская природа, особенно леса. И то, как белорусы сумели сохранить и сберечь свою историю. Ведь по вашей земле столько раз проходила война!

Еще мне очень понравились белорусы, люди приятные, приветливые, доброжелательные.

Французский консул в сопровождении заместителя председателя райисполкома Л. Носуль, заведующего сектора идеологической работы и по делам молодежи О. Борко посетил костел в аг. Субботники, дворец Умястовских в Жемыславле, мечеть и костел святых Петра и Павла в г. Ивье.









































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