В Германии проверят эффективность препарата против Эболы для лечения коронавируса

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Медицинская клиника Швабинг в одноименном районе Мюнхена (земля Бавария) впервые в Германии применит противовирусный препарат «Ремдесивир» (Remdesivir), проявляющий активность против вирусов Эбола и Марбург, для лечения пациентов, которые страдают от заболевания COVID-19. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил на своем сайте еженедельник Der Spiegel, пишет DW .



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В клинических испытаниях разработчика препарата, американской биотехнологической компании Gilead Sciences Inc., примут участие также университетские клиники Гамбурга-Эппендорфа и Дюссельдорфа.

Механизм действия препарата связан с ингибированием РНК-полимеразы (этот фермент осуществляет синтез молекул РНК. — Прим. ред.), отвечающей за репликацию коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека.

Китай ведет исследования с февраля

В Китае два исследования с проверкой эффективности «Ремдесивира» против нового вируса ведутся с февраля. Первые результаты ожидаются в апреле. В США аналогичные исследования начаты Небрасским университетом в Омахе. Пентагон в рамках собственных испытаний использует данное средство для лечения от COVID-19 американских военнослужащих.

«Уже в апреле мы тоже приступим к его применению», — заверил Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner), главный врач отделения инфекционных болезней и тропической медицины в мюнхенской клинике Швабинг. Эпидемиологи прогнозируют, что число инфицированных в ФРГ в ближайшие недели резко возрастет — с нынешних 2369. «Думаю, тогда нам потребуется эффективный препарат», — отметил Вендтнер.

Запатентован в КНР еще в 2016 году

Gilead Sciences Inc. запатентовала «Ремдесивир» в Китае и отправила ряд заявок для его применения против коронавирусов еще в 2016 году. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рекомендациях от 24 января текущего года упомянула о клинических испытаниях с применением «Лопинавира» (Lopinavir) и «Ритонавира» (Ritonavir) в КНР. Эти препараты, в частности, применяют для подавления репликации ВИЧ. Кроме того, эксперты ВОЗ отметили, что специалисты планируют оценить безопасность и эффективность «Ремдесивира».