Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

Источник материала: СТВ

В мире усилилась паника из-за коронавируса. Жители многих стран отреагировали на новости об инфекции.

Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило 125 тысяч человек. Большее число заболевших выявлено в Китае, Италии, Иране Южной Корее, Франции, Испании, Германии и США.

По информации Daily Mail, некоторые страны закрывают границы, отменяют занятия в школах и массовые мероприятия. В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. В Италии после ограничения на передвижение между городами были закрыты все магазины, кроме аптек и продовольственных точек первой необходимости.

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Таиланд. Обезьяны охотятся за едой в городе Лопбури, к северу от Бангкока, где из-за вируса стало меньше туристов. Именно они обычно кормят животных.





Греция. Церковь в Салониках дезинфицируют стерилизующим туманом.





Кувейт. Пациенты ждут результаты теста. Расстояние между людьми не менее метра.





США. Зона ожидания рейса в аэропорту JFK в Нью-Йорке пуста после того, как мэр объявил в городе чрезвычайное положение.





США. Жители Нью-Йорка покупают еду в магазине через несколько часов после объявления чрезвычайного положения.





США. Полки в магазинах.





США. В Калифорнии временно закрывается Диснейленд из-за угрозы, создаваемой коронавирусом.

Психолог Наталья Яковенко отмечает, что не стоит поддаваться панике по поводу коронавируса. А стоит разумно отнестись к новостям, например, не ехать в Италию, пока там неблагоприятная эпидемическая обстановка. Но не нужно не общаться с людьми, не выходить на улицу, изолировать себя.