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Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

13.03.2020 12:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В мире усилилась паника из-за коронавируса. Жители многих стран отреагировали на новости об инфекции.

Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило 125 тысяч человек. Большее число заболевших выявлено в Китае, Италии, Иране Южной Корее, Франции, Испании, Германии и США.

По информации Daily Mail, некоторые страны закрывают границы, отменяют занятия в школах и массовые мероприятия. В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. В Италии после ограничения на передвижение между городами были закрыты все магазины, кроме аптек и продовольственных точек первой необходимости.

«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении (здесь подробнее).

Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

Таиланд. Обезьяны охотятся за едой в городе Лопбури, к северу от Бангкока, где из-за вируса стало меньше туристов. Именно они обычно кормят животных.

Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

Греция. Церковь в Салониках дезинфицируют стерилизующим туманом.

Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

Кувейт. Пациенты ждут результаты теста. Расстояние между людьми не менее метра.  

Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

США. Зона ожидания рейса в аэропорту JFK в Нью-Йорке пуста после того, как мэр объявил в городе чрезвычайное положение.

Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

США. Жители Нью-Йорка покупают еду в магазине через несколько часов после объявления чрезвычайного положения.

Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

США. Полки в магазинах.

Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса

США. В Калифорнии временно закрывается Диснейленд из-за угрозы, создаваемой коронавирусом. 

Психолог Наталья Яковенко отмечает, что не стоит поддаваться панике по поводу коронавируса. А стоит разумно отнестись к новостям, например, не ехать в Италию, пока там неблагоприятная эпидемическая обстановка. Но не нужно не общаться с людьми, не выходить на улицу, изолировать себя.

«Сидеть в страхе и не жить эту жизнь не совсем правильное решение». Психолог о том, как реагировать на новости о коронавирусе (читать далее).

Люди в материале: Наталья Яковенко

 
 
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В мире усилилась паника из-за коронавируса. Жители многих стран отреагировали на новости об инфекции. Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило...
 
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