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Очереди в магазинах, пустые аэропорты. К чему приводит паника из-за коронавируса
Источник материала: СТВ
В мире усилилась паника из-за коронавируса. Жители многих стран отреагировали на новости об инфекции.
Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило 125 тысяч человек. Большее число заболевших выявлено в Китае, Италии, Иране Южной Корее, Франции, Испании, Германии и США.
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Таиланд. Обезьяны охотятся за едой в городе Лопбури, к северу от Бангкока, где из-за вируса стало меньше туристов. Именно они обычно кормят животных.
Греция. Церковь в Салониках дезинфицируют стерилизующим туманом.
Кувейт. Пациенты ждут результаты теста. Расстояние между людьми не менее метра.
США. Зона ожидания рейса в аэропорту JFK в Нью-Йорке пуста после того, как мэр объявил в городе чрезвычайное положение.
США. Жители Нью-Йорка
США. Полки в магазинах.
США. В Калифорнии временно закрывается Диснейленд из-за угрозы, создаваемой коронавирусом.
Психолог Наталья Яковенко отмечает, что не стоит поддаваться панике по поводу коронавируса. А стоит разумно отнестись к новостям, например, не ехать в Италию, пока там неблагоприятная эпидемическая обстановка. Но не нужно не общаться с людьми, не выходить на улицу, изолировать себя.
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В мире усилилась паника из-за коронавируса. Жители многих стран отреагировали на новости об инфекции. Общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило...
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